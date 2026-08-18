„Miklar umræður hafa staðið um sölu áfengis á netinu um árabil og sitt sýnist hverjum. Óháð þeirri umræðu ætti eitt að vera hafið yfir allan ágreining: Börn eiga ekki undir neinum kringumstæðum að geta keypt áfengi. Ekki í verslunum, ekki á netinu,“ segir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingkona Flokks fólksins, í aðsendri grein í Morgumblaðinu í dag.
Kolbrún bendir á að samkvæmt nýlegri úttkekt sem unnin var fyrir Embætti Landlæknis, var aðeins í um sjö prósent tilvika óskað eftir skilríkjum þegar áfengi sem sem keypt var á netinu var afhent. Rafræn skilríki voru notuð við kaupin í aðeins 36% tilvika.
Kolbrún spyr hvernig við komum í veg fyrir að börn kaupi áfengi. Segir hún að niðurstaða úttektarinnar bendi til þess að aldursstaðfesting í netsölu áfengis sé ekki örugg, öfugt við það sem söluaðilarnir halda fram. Hún skrifar:
„Þegar úttekt leiðir í ljós að framkvæmdin stenst ekki þær kröfur sem samfélagið gerir duga góð fyrirheit skammt. Það á ekki að stefna heilsu barna í hættu með ófullnægjandi eftirliti með aldurstakmörkum.“
Hún segir ennfremur:
„Það er verkefni seljenda, flutningsaðila og stjórnvalda að finna örugga leið. Það er skylda okkar að tryggja öryggi barna og að aldurstakmörk haldi þegar áfengi er selt á netinu.“