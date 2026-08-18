Árni er tekjuhæstur á Íslandi

Árni Sigurðsson, aðstoðarforstjóri JBT Marel, var tekjuhæstur hér á landi í fyrra. Þetta er samkvæmt úttekt sem birtist í Tekjublaðið Frjálsrar verslunar og fjallað er um á vef Viðskiptablaðsins.
Þetta er annað árið í röð sem Árni er tekjuhæstur en í fyrra námu útsvarsskyldar tekjur hans ríflega 46 milljónum króna á mánuði. Um er að ræða hækkun frá árinu á undan þar sem hann var með rúmlega 40 milljónir á mánuði.
Um er að ræða útsvarsskyldar tekjur á árinu 2025 og er tekið fram að þær þurfa ekki að endurspegla föst laun viðkomandi.
Tveir aðrir einstaklingar voru um með tekjur yfir 30 milljónum króna árið 2025. Annars vegar Eldur Ólafsson, stofnandi og forstjóri Amaroq Minerals, sem var með 39,5 milljónir á mánuði og hins vegar Gunnar Guðlaugsson, forstjóri Norðuráls, sem var með 33,5 milljónir á mánuði.