Ævintýralegur þjófnaðarferill manns á höfuðborgarsvæðinu

Erlendum manni um þrítugt hefur verið birt ákæra í Lögbirtingablaðinu þar sem honum eru gefin að sök alls 46 þjófnaðarbrot, 45 búðarþjófnaðir og ein þjófnaðartilraun. Brotin voru framin á nokkurra mánaða tímabili, frá því í desember 2024 og inn í marsmánuð 2025.
Ljóst er þó að brot mannsins, sem er óstaðsettur í hús í Kópavogi, héldu áfram eftir þetta því um mitt sumar 2025 var birt myndband af honum að stinga inn á sig vörum í verslun, í Facebook-hópnum Þjófar á Íslandi.
Meint brot sem tilgreind eru í ákærunni teygja sig vítt og breitt um höfuðborgarsvæðið frá Granda í Vesturbænum, um miðborgina, Laugardal, Árbæ, Breiðholt, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð. Mest og oftast stal hann úr hinum ýmsu verslunum Krónunnar, einnig töluvert út Lyfju, Nettó, Elko, 66°Norður, Húsasmiðjunni, Hagkaup og Bónus. Er þá ekki allt upptalið.
Stolnu vörurnar eru af hinu og þessu taginu, matvörur, ilmvötn, fatnaður, raftæki og margt fleira. Er engu líkara en maðurinn hafi bara tekið það sem var hendi næst hverju sinni.
Stoppaður með fulla tösku af verkfærum
Hann gerði tilraun til að stela verkfærum úr versluninni Ferro Zink í Hafnarfirði, að söluverðmæti um 160.000 krónur, sem hann stakk í tösku sem hann hafði meðferðis, en starfsmenn verslunarinnar stöðvuðu hann áður en hann gat farið burtu með vörurnar.
Ennfremur stal hann þremur högglyklum úr versluninni Þór hf. við Krókháls, að óþekktu verðmæti.
Samanlögð uppgefin verðmæti þess sem maðurinn stal samkvæmt ákæru er tæplega 1,7 milljónir krónur. Þegar við bætast högglyklarnir áðurnefndu, auk þess sem ekki er vitað um verðmæti ilmvatna sem hann tók úr Hagkaup, má búast við að þetta slagi upp í tvær milljónir. Fastlega má gera ráð fyrir því að maðurinn hafi stolið miklu meira á umræddu tímabili og eftir það og því líklegt að áráttukenndur þjófnaður hans nemi mörgum milljónum króna.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 1. október næstkomandi. Manninum er birt fyrirkall í Lögbirtingablaðinu, lögum samkvæmt, þar sem ekki hefur tekist að birta honum ákæru. Mæti hann ekki fyrir dóm verður kveðinn upp dómur yfir honum að honum fjarstöddum.