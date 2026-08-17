Skvetti úr skinnsokknum yfir fjögurra manna fjölskyldu á tónleikum kántrýstjörnu

Karlmaður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir að míga á fjögurra manna fjölskyldu á kántrý tónleikum í Bandaríkjunum. Slagsmál brutust út eftir að maðurinn skvetti úr skinnsokknum.
Tímaritið People greinir frá þessu.
Hinn 33 ára gamli Jayson Reed var handtekinn, fangelsaður og ákærður eftir að hann meig á fjögurra manna fjölskyldu. Atvikið átti sér stað á leikvanginum M&T Bank Stadium í Baltimore þann 18. júlí síðastliðinn þar sem kántrý-popp stjarnan Morgan Wallen tróð upp.
Gengu á milli
Eins og kemur fram í tilkynningu lögreglunnar í Maryland fylki þá var lögregla kölluð til vegna slagsmála á leikvanginum, sem tekur um 70 þúsund manns á tónleika. Lögreglumenn gengu á milli aðila og fylgdu einum út af leikvanginum, það var áðurnefndur Jayson Reed.
Eftir að hafa rætt við fólkið fór að koma betri mynd á atburðina sem leiddu til slagsmálanna. Það er Jayson var sagður hafa kastað þvagi á fjögurra manna fjölskyldu sem var að njóta ljúfra tóna Morgan Wallen. Það er mann að nafni Troy Gravelding, eiginkonu hans, bróður og lítilli frænku. Var bæði rætt við þolendurna í málinu og önnur vitni.
Haugafullur á FaceTime
Að sögn Troy átti atvikið sér stað um miðbik tónleikanna. Þá maðurinn, Jayson Reed, komið haugafullur og sest í vitlaust sæti. Jayson hafði áður verið með leiðindi við Troy og fjölskyldu hans fyrr á tónleikunum, það er þegar söngkonan Ella Langley var að hita upp. En þá hafði Jayson gasprað mjög hátt á FaceTime svo að Troy þurfti að biðja hann að lækka róminn.
Eftir það sættust mennirnir, göntuðust og töluðu stuttlega um íþróttir. En upp úr þurru tók Jayson út á sér liminn og pissaði á eiginkonu Troy.
Hélt að bjór hefði sullast
„Eftir nokkur lög hjá Morgan Wallen fann konan mín fyrir einhverju, ég pældi ekkert í þessu,“ sagði Troy. „Ég hélt að þetta væri bara einhver annar gaur fyrir aftan mig, þú veist? Einhver hefði sullað bjór eða eitthvað. En svo segir konan mín við mig: Hvað sem maðurinn er að gera þá er það yfir allan fótinn á mér.“
Furðu lostinn sneri Troy sér við og athugaði málið. Brá honum mjög við það sem hann sá. Jayson var með buxurnar á hælunum að spræna. Sprændi á Troy, konuna hans, bróður og átta ára frænku.
Framsal og ákæra
Troy og bróðir hans veittust að Jayson og þurfti að aðskilja þá eins og áður segir. En Jayson var ekki handtekinn fyrr en hann var kominn til síns heima í Norður Karólínu fylki.
Hefur lögreglan í Maryland beðið um framsal hans og verður hann ákærður fyrir líkamsárás, að kasta af sér þvagi á almannafæri og fleira. Hafa hinir útmignu bræður einnig krafið forsvarsmenn leikvangsins um svör við því hvers vegna ekki hafi verið betur brugðist við atvikinu.