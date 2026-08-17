Situr eftir með sárt ennið eftir örlagaríkan kökubita

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum hefur hafnað kröfu manns um bætur úr ábyrgðartryggingu ónefnds bakarís. Vildi maðurinn meina að hann hefði orðið fyrir miklum skaða á tönn eftir að hafa bitið í köku frá fyrirtækinu á fundi þar sem hann var viðstaddur. Tókst honum hins vegar ekki að sanna að bakaríið hefði viðhaft saknæma háttsemi við baksturinn.
Sagði maðurinn að hann hefði bitið í ópoppaða maísbaun sem hefði verið í kökunni en poppi var dreift á kökuna, til skrauts. Hafi hann vaknað daginn eftir með sáran verk og dofa í kringum jaxlana, þar sem hann beit í kökuna. Hafi tannlæknir, að lokinni skoðun, upplýst hann um að fjarlægja þyrfti eina tönn með umfangsmikilli aðgerð. Kom fram í vottorði frá tannlækninum að tönnin hefði verið ónýt þar sem hún hefði klofnað niður í rót.
Tryggingafélag bakarísins hafnaði bótakröfu mannsins og vísaði til þess að ómögulegt væri að maísbaun hefði getað leynst innan í kökunni. Maðurinn sneri sér þá til úrskurðarnefndar í vátryggingamálum.
Taldi hann að starfsmenn bakarísins hefðu sýnt af sér saknæma háttsemi við kökubaksturinn. Það skipti engu máli að poppið sem notað var til að skreyta kökuna hafi verið aðkeypt. Taldi maðurinn að maísbaunin hafi sokkið undir yfirborð kökunnar vegna þess að kakan hafi verið nýkomin út úr ofninum og ekki enn storknað þegar poppinu hafi verið sáldrað yfir hana. Það væri augljóst að maísbaun í mjúkri súkkulaðiköku gæti skapað slysahættu.
Standist ekki
Vísaði tryggingafélagið til upplýsinga frá bakaríinu sem sagði kröfu mannsins ekki standast skoðun. Poppið væri aðkeypt og sett á eina tegund af kökum. Umrædd kaka hafi innihaldið pekanhnetur en bakaríið væri ekki með neinar maísbaunir í eldhúsinu hjá sér. Þar að auki hafi maðurinn ekki lagt fram nein gögn nema hans eigin frásögn, enga ljósmynd af meintri maísbaun né af þeirri köku sem hann segðist hafa borðað. Tryggingafélagið taldi því ósannað að maísbaun hafi verið í kökunni sem maðurinn teldi sig hafa bitið í með þessum afleiðingum.
Maðurinn andmælti því að kakan hafi ekki innihaldið maísbaun. Þótt poppið sem kakan væri skreytt með hafi verið aðkeypt væri það þekkt að finna mætti maísbaunir sem hafi ekki náð að poppast í umbúðum fyrir popp. Því mætti ætla að við skreytinguna hafi maísbaunin slysast með á kökuna og sokkið undir yfirborð hennar. Hann hafi síðan bitið í kökuna með þeim afleiðingum að tönnin klofnaði við rót. Sagði maðurinn að ástæða þess að hann ætti engar myndir af maísbauninni, sem leyndist í kökunni, væri sú að honum hafi ekki orðið ljóst fyrr en daginn eftir að hann hefði orðið fyrir svo umfangsmiklum áverkum á tönninni.
Þessi röksemdafærsla mannsins dugði hins vegar ekki til. Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum segir í sinni niðurstöðu að það sé ósannað að tönn mannsins hafi brotnað þegar hann beit í maísbaun sem hafi verið í köku frá bakaríinu, enda hafi maðurinn ekki lagt fram nein önnur gögn en eigin frásögn sem stutt gætu þá niðurstöðu. Þá hafi bakaríið fullyrt að ekki væru notaðar maísbaunir við bakstur á þess vegum. Manninum hafi þar af leiðandi ekki tekist að sanna að skaðann sem varð á tönninni, sem þurfti að fjarlægja úr honum, mætti rekja til atvika sem bakaríið bæri skaðabótaábyrgð á.
Kröfu mannsins um bætur úr ábyrgðartryggingu bakarísins var þar af leiðandi hafnað.