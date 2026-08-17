Leituðu að Guðrúnu sem fór úr verslun í Skipholti án þess að borga – Það var þó ekki allt sem sýndist

Mörgum brá í brún þegar Brá verslun í Skipholti auglýsti eftir Guðrúnu Jónsdóttur, sagði í færslunni:
„Við erum búnar að vera að reyna að ná í þig án árangurs en þú fórst án þess að borga!“
Var Guðrún myndbirt og allt:
Voru svo birtar myndir af öllum þeim vörum sem Guðrún hafði tekið.
Svo í lokin, þegar allir voru búnir að fletta komu svo síðustu skilaboðin um að það væri engin Guðrún Jónsdóttir.
„Okkur langaði bara að sýna ykkur allt þetta fína sem er til á afslætti núna hjá okkur í verslun og netverslun og sjá í leiðinni hversu forvitin þú ert.“
Viðbrögðin hafa ekki staðið á sér en keppst er við að hrósa versluninni fyrir skemmtilega auglýsingu.
Bára Atladóttir sem heldur úti versluninni segir við Fókus að þetta hafi einungis verið til gamans gert og að viðbrögðin hafi komið á óvart. Þá er Guðrún á myndinni ekki raunveruleg heldur búin til með gervigreind.
Hefur auglýsingin einnig fengið góð viðbrögð í hópnum Markaðsnördum á Facebook. „Vá hvað það er gaman að sjá eitthvað ferskt!,“ segir í færslu þar og auglýsingunni gefið 10 af 10.
Svavar nokkur segir í gamni að hann ætli sér að finna þessa Guðrúnu: „Ég ætla að reyna að leita af þessari Guðrúnu... Hún er Heit með stóru HÁI!“