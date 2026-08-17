Leavitt tók vandræðalegt myndband af Trump - „Þetta er stór bleyja held ég“

Umræður um heilsu Donald Trump Bandaríkjaforseta eru orðnar enn háværari eftir að Karoline Levitt, fráfarandi fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins birti, vandræðalegt myndband af honum. Á myndbandinu má glögglega sjá stóra bólgu um rasssvæði forsetans.
Breska blaðið Metro greinir frá þessu.
Mikið hefur verið fjallað um heilsuleysi hins áttræða forseta að undanförnu. Nokkrir miðlar hafa greint frá því að hann gangi með fullorðinsbleyju og angi af hlandlykt, sennilega vegna þess að hann sé kominn á þvagræsilyf og hafi hvorki stjórn á þvagi né hægðum lengur.
Stórir marblettir á handarbökum hans, skert athygli og skert dómgreind hefur einnig valdið fólki áhyggjum. Trump sofnar á óviðeigandi augnablikum, til að mynda á blaðamannafundum, í réttarsal og í útför þingmannsins Lindsay Graham.
Risa afturendi
Eins og sést á myndbandi sem Karoline Levitt tók og birti á samfélagsmiðlinum X frá kosningafundi í Long Island síðasta föstudag er afturendi Trump mjög stór og augljóst að hann er með eitthvað undir fötunum. Sennilegast fullorðinsbleyju.
„Í alvörunni, hvað er í gangi með afturendann á Trump hérna? Það lítur út fyrir að hann sé með einhvers konar búnað þarna aftan á,“ sagði til að mynda blaðamaðurinn Aaron Rupar á sama miðli.
„Veltur á ýmsu [It depends]“ sagði George Conway, lögmaður, og vísaði þar augljóslega í fullorðinsbleyjur af tegundinni Depend.
„Þetta er stór bleyja held ég,“ sagði tennisstjarnan Martina Navratilova.
Trump sjálfur hefur ekki sagt mikið um eigið heilsufar að undanförnu. Fyrir ári síðan, eftir læknisskoðun á Walter Reed sjúkrahúsinu, fullyrti Trump að hann væri við „fullkomna heilsu.“