Höfuðpaurinn í Reykholtsmálinu tók gleði sína á ný eftir mikið uppnám - „Núna er maðurinn þinn kominn með úrsala“

Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hófst í gær og heldur áfram í dag. Strax í gær varð ljóst að meðal mikilvægustu sönnunargagna í málinu eru upptökur úr síma meints höfuðpaurs, Andra Más Mortensen Birgissonar, en um er að ræða upptökur úr símtölum milli Andra, annarra sakborninga og ótengdra aðila.
Eins og greint var frá í gær þykja upptökurnar nokkuð sláandi og ekki á hverjum degi sem hlusta má á nánast beina útsendingu frá undirbúningi, framkvæmd og eftirmála meintra glæpa.
Andri og fimm aðrir, þar með talið unnusta hans, tengdafaðir og yngri bróðir, eru sökuð um að hafa frelsissvipt mann á sjötugsaldri, beitt hann hrottalegu ofbeldi, rænt af honum 17,6 milljónum og svo þvingað hann nauðugan til Möltu, en brotaþoli er með maltneskt ríkisfang en er af palestínskum ættum.
Í aðdraganda meintra brota mætti segja að Andri hafi verið nokkuð stórkallalegur í símtölum sínum. Brotaþoli leigði húsnæði af tengdaföður Andra, Sigurði Gunnari Ásgeirssyni, og ræða þeir Andri um meinta leiguskuld og hvað sé hægt að gera í málinu. Við það bætist svo að unnusta Andra, Ingunn Rut Sigurðardóttir, sé komin í vanskil með tryggingagjöld og eigi yfir höfði sér fjárnám. Lýsir Andri því þá yfir að hann ætli að frelsissvipta og ræna brotaþola til að forða unnustunni frá fjárnáminu og heimta vangoldnu leiguna fyrir tengdaföður sinn.
Eftir að frelsissviptingin er hafin fóru aðstæður þó úr böndunum. Brotaþola tókst næstum að sleppa og Andri varð kvíðinn yfir því að einhver hefði orðið vitni að átökunum. Lýsti hann miklum ótta og uppnámi í símtölum og virtist á köflum gráti nær.
Mér líður ógeðslega vel
Síðan leið tíminn og eftir að brotaþoli hafði verið frelsissviptur heila helgi fór Andri að róast og tók svo heldur betur gleði sína á ný eftir að hann hafði millifært fleiri milljónir af reikningum brotaþola yfir á sjálfan sig, unnustuna, tengdaföður sinn og bróður.
Hann hringir þá í unnustu sína og segir að honum líði vel.
„Ég segi ógeðslega gott, mér líður ógeðslega vel. Ég er bara ég sjálfur aftur,“ segir Andri og bætir svo glaður við:
„Ég er kominn með nýtt gullúr á hendina og keðju í stíl.“
Tekur Andri fram að hann sé nýkominn úr úrverslun sem hafi verið haldið opinni langt fram yfir opnunartíma bara fyrir hann. Honum hafi tekist að tala verðið á úrinu niður og lýsir því glaður yfir að nú sé hann kominn með persónulegan úrsala.
„Núna er maðurinn þinn kominn með úrsala.“
Við getum verið hann
Bætir Andri svo við að hann hafi hug á því að halda áfram að eyða peningum, þrátt fyrir að hann hafi þá nokkru áður varað yngri bróður sinn við því að hreyfa við peningunum sem voru millifærðir á hann. Tekur Andri eins fram að þar sem brotaþoli sé farinn úr landi sé ekkert því til fyrirstöðu að Andri og samverkamenn noti áfram „kennileiti“ brotaþola, svo sem kennitölu hans.
„Við getum verið hann.“
Síðar lýsir hann því í símtali að það þurfi að fara yfir húsnæðið sem brotaþoli hafði á leigu. Gera þurfi það með leynd og passa að taka ekki of vel til þar sem brotaþoli hafi ekki verið þrifinn. Þar inni sé einnig að finna gögn sem ýmist eigi að brenna eða varðveita sérstaklega.
Virðist Andri svo gera lítið úr brotunum í samtali við tengdaföður sinn sem virðist hafa eitthvað samviskubit yfir málinu. Lætur Andri að því liggja að hann og brotaþoli hafi skilið í mestu sátt á flugvellinum þar sem þeir hafi meðal annars fallið í faðma. Hann fullvissar svo tengdaföður sinn um að hann hafi ekki stolið aleigunni af brotaþola heldur skilið um fimm milljónir eftir á reikningunum og eins tryggt að brotaþoli hefði nóg af reiðufé með sér í flugið.
„Ég skildi eftir fimm, ég er mannlegur,“ sagði Andri og sagðist einnig hafa farið með brotaþola út að borða fyrir flugið, gefið honum rauðvín og komið vel fram við hann.
„Hann var bara drullufeginn að fara úr landi.“
Hélt Andri því fram að brotaþola hefði lengi langað úr landi en hann hefði óttast að vera stöðvaður á leið sinni út vegna stöðu sinnar sem flóttamaður.
„Ég er með hjarta sko, ég var ekki vondur við hann. Ég hjálpaði honum að komast úr landi.“
Lét Andri eins að því liggja að brotaþoli hefði sjálfur framkvæmt millifærslurnar.
„Hann er bara að gera upp sín mál áður en hann fer úr landi,“ sagði Andri og síðar í símtalinu: „Þetta er ekki eitthvað sem ég vil gera en þetta er staðan. Hann er búinn að vera um allan heim, Siggi minn, og veit hvernig þetta virkar fyrir sig.“
Fullyrti Andri að það væru engin illindi.
Eins bað hann tengdaföður sinn að gæta sín á því hvernig hann talaði um málið, en á þeim tíma var ljóst að aðilar sem þekktu til brotaþola voru farnir að hafa áhyggjur af afdrifum hans.
Þegar brotaþoli kom til Möltu var hann meðal annars með blæðingu á framheila, hafði tapað 15 tönnum og fjórar aðrar voru brotnar og eins var hann með brotinn kjálka, brotið nef, fjögur brotin rif og brotinn fingur.