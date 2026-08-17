Segir hægt að ljúka aðildarviðræðum ESB og Íslands á rúmu ári - Ísland sagt varnarlaust gegn erlendum afskiptum og upplýsingaóreiðu

Ónefndur heimildarmaður innan framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins tjáir franska vikuritinu L'Express að það eigi að vera vel mögulegt að ljúka aðildarviðræðum við Ísland á rúmu ári, kjósi íslenska þjóðin í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst að halda viðræðunum áfram. Frönsk stjórnvöld eru hins vegar sögð hafa áhyggjur af varnarleysi Íslendinga gegn upplýsingaóreiðu og erlendum afskiptum í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar.
Í umfjöllun L'Express er haft eftir umræddum heimildarmanni, innan framkvæmdastjórnarinnar, að ESB sé venjulega ekki að reyna að stíga mikið í vænginn við ríki sem hafi áhuga á inngöngu en öðru máli gegni um Noreg og Ísland. Verði já ofan á í atkvæðagreiðslunni eigi að vera hægt að ljúka aðildarviðræðunum á rúmu ári. Segir heimildarmaðurinn að það væri eftirsóknarvert fyrir ESB að fá Ísland sem aðildarríki enda sé landið stöðugt og auðugt lýðræðisríki þar sem efnahagslegir og félagslegir þættir standi betur en hjá meirihluta hinna 27 aðildarríkja sambandsins. Með Íslandi muni ferskir vindar blása um Evrópusambandið sem sé í vörn.
Upplýsingar og óreiða
Í umfjölluninni er rætt við nokkra íslenska fræðimenn þar á meðal Eirík Bergmann Einarsson prófessor við Háskólann á Bifröst sem segir upplýsingaóreiðuna, í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar, vera mikla. Bendir hann í því samhengi á lífsseiga kenningu um að Íslendingar yrðu að sæta skyldu til að gegna herþjónustu í væntanlegum Evrópuher, gangi Ísland í ESB.
Heimildarmaður L'Express innan franska stjórnkerfisins lýsir yfir áhyggjum af varnarleysi Íslendinga gegn upplýsingaóreiðu og erlendum afskiptum, í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar, og vísar til þess að hér á landi sé hvorki her né leyniþjónusta. Franskur diplómati segir við L'Express að merki um sterk erlend áhrif á umræðuna á Íslandi séu greinilega til staðar, meðal annras í hægri sinnuðum hlaðvörpum þar sem talað sé mjög gegn Evrópusambandinu, en þetta sé ekki hægt að kalla með beinum hætti erlend afskipti.
Umfjöllun L´Express lýkur á því að gerð er stuttlega grein fyrir hversu djúpt í hinni íslensku þjóðarsál áherslan á sjálfstæði Íslands hvíli. Haft er eftir Maxmilian Conrad prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, sem hefur sérhæft sig meðal annars í rannsóknum á Evrópusambandinu og Evrópusamrunanum, að meðal þess sem hafi einkennt Íslandssöguna sé barátta gegn því að erlend ríki notfæri sér Ísland.
Segir að lokum í umfjöllun L´Express að nú sé það íslensku þjóðarinnar að ákveða hvort að Evrópusambandið verði bandamaður í þeirri baráttu.