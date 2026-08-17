Harmleikur á Írlandi – Fimm unglingar létust og fjölskylda berst fyrir lífi sínu

Fimm unglingspiltar létust í hörðum árekstri á M9-hraðbrautinni í Kildare-sýslu á Írlandi aðfaranótt sunnudags. Bílnum sem þeir voru í var ekið á móti umferð þegar hann skall framan á bíl fjölskyldu sem var á leið til flugvallarins í Dublin.
Fólkið í hinum bílnum slasaðist alvarlega. Kona á fertugsaldri sem ók bílnum og farþegi í framsæti, einnig á fertugsaldri, voru flutt á sjúkrahús og eru bæði í lífshættu. Kona á þrítugsaldri og barn, sem einnig voru í bílnum, eru alvarlega slösuð.
Lögreglu barst tilkynning um klukkan þrjú aðfaranótt sunnudags um bíl sem ekið var til suðurs á akreinum M9 sem ætlaðar eru umferð til norðurs. Skömmu síðar varð áreksturinn.
Samkvæmt írskum fjölmiðlum var bíll piltanna BMW og hafði hann skömmu áður ekki sinnt stöðvunarmerkjum lögreglu. Heimildarmenn Irish Mirror segja að lögreglumenn hafi hætt eftirför þegar bílnum var ekið inn á hraðbrautina í ranga átt.
Lögreglu grunar jafnframt að bílnum hafi verið stolið, en það hefur ekki verið staðfest. Þá er verið að kanna hvort piltarnir tengist hópi sem hefur verið bendlaður við innbrot og bílaþjófnaði. Fjölmiðlar greina frá því að þeir hafi verið með lambhúshettur eða grímur.
Justin Kelly, ríkislögreglustjóri Írlands, lýsir árekstrinum sem „hræðilegum“ og segir fjölskylduna hafa verið alsaklausa vegfarendur.
Hann vakti jafnframt athygli á því að dæmi væru um að ökumenn ækju viljandi á móti umferð á hraðbrautum til að vekja athygli á samfélagsmiðlum.
„Það sem gerir þessa kærulausu hegðun enn óhugnanlegri er að í sumum tilfellum er þetta gert til þess að fá viðbrögð á samfélagsmiðlum, án tillits til þeirra hörmulegu afleiðinga sem það getur haft fyrir saklaust fólk og þá sem taka þátt.“
Slysið varð aðeins viku eftir að níu manns slösuðust í árekstri á M50-hraðbrautinni í Dublin, þar sem bíl hafði einnig verið ekið á móti umferð.