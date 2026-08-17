Brýning Mímis til Íslendinga fær misjafnar viðtökur - „Elsku kallinn hann Mímir“

Íslensk-norski þingmaðurinn Mímir Kristjánsson hvetur eindregið til þess í grein í Morgunblaðinu að Íslendingar, en þó einkum íslenskir sósíalistar, beiti sér fyrir því að íslenska þjóðin hafni því 29. ágúst að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Greinin hlýtur misjafnar viðtökur í netheimum. Þau sem gagnrýna Mími segja hann tala fyrir áframhaldandi tökum íslenskrar yfirstéttar á samfélaginu.
Mímir á íslenskan föður og norska móður. Hann hefur búið alla ævi í Noregi og á sæti á Stórþinginu fyrir Rauða flokkinn sem er lengst til vinstri af öllum norskum stjórnmálaflokkum.
Mímir skrifar grein í Morgunblaðið í dag sem hefst á þessum orðum:
„ESB er maskína sem færir vald og ríkidæmi frá almenningi í hendurnar á skrifræðislegum og efnahagslegum elítum. Sjálfur grundvöllur sambandsins er fjórfrelsið og þar erum við ekki að tala um tjáningarfrelsi eða prentfrelsi heldur fjögur svið viðskiptalegs frelsis sem gerð hafa verið heilög: Frjálst flæði vöru, þjónustu, vinnuafls (fólks) og fjármagns. Með þetta að leiðarljósi hefur verið byggð upp í Brussel maskína skrifræðis með miklum lýðræðishalla þar sem samtök almennings mega sín lítils gegn fjölmennum og fjársterkum hagsmunavörðum. Afleiðing þessa er að í Noregi líta menn bæði á EES og ESB sem áskriftarþjónustu fyrir hægristefnu, sem skilar af sér stríðum straumi krafna um einkavæðingu og samkeppnisumhverfi.“
Launalækkun
Segir Mímir að fjórfrelsið og innri markaðurinn ýti undir lækkun launa í bæði Noregi og á Íslandi. Þess vegna sé mikilvægt að íslenskir vinstri menn beiti sér gegn því að samþykkja framhald aðildarviðræðna. Innan ESB sé það peningavaldið sem gildi og þar sé lýðræðið veikt. Íslandi muni lítil áhrif hafa innan sambandsins sem muni ásælast náttúruauðlindir landsins eins og það hafi unnið að í Noregi hvað varðar vatnsafl og afleiðingarnar hafi verið hærra orkuverð.
Mímir segir inngöngu í ESB ekki munu losa um tök íslenskra kvótagreifa á fisknum í sjónum heldur muni hann þvert á móti safnast á enn færri hendur. Telur hann engar líkur á að Ísland muni ná fram varanlegum sérlausnum í viðræðum við ESB og hvetur að lokum til þess að Grænland, Ísland, Færeyjar, Bretland og Noregur standi saman um að þróa samstarf við ESB á jafnréttisgrundvelli en án þess að ganga þar inn.
Þrælslundin
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar sem hefur beitt sér fyrir því að kjósendur velji nei 29. ágúst vekur athygli á greini Mímis á Facebook-síðu sinni. Grein þingmannsins hlýtur hins vegar töluverða gagnrýni í athugasemdum:
„Já, meginhlutverk þrælsins er að verja yfirráð húsbóndans með kjafti og klóm.“
„Elsku kallinn hann Mímir. Greinilega þekkir lítið til aðstæðna á Íslandi eðlilega. Og greinin ber vott um það. Enda hefur hann aldrei verið á íslenskum vinnu eða húsnæðismarkaði. Og hann minnist ekkert á þá tugi þúsunda Norðmanna sem skreppa yfir til Svíþjóðar til að kaupa sér mat.“
„Þetta er rosaleg lesning frá Mími um skelfilegar afleiðingar fjórfrelsisins. Ein stoða fjórfrelsisins er frjáls för fólks. Þannig getur portúgalskur launamaður sótt vinnu í Svíþjóð og þannig rúmlega tvöfaldað tekjur sínar. Sem einlægur stuðningsmaður bættra kjara launafólks, þá sérstaklega láglaunafólks, teldi ég eðlilegt að verkalýðsforkólfar eins og þú Sólveig Anna, styddu frjálsa för fólks innan ríkja í Evrópu.“
Frjálshyggjan
Fleiri ummæli sem fela í sér gagnrýni á grein Mímis má finna í athugasemdum við færslu Sólveigar Önnu en einnig víðar svo sem í umræðuhópnum Rauði þráðurinn:
„Nú verð ég að vera ósammála honum Mími, i fyrsta sinn svo ég muni. Sennilega skrifar hann svona vegna ókunnugleika á islenskum aðstæðum og sægreifum.“
Þó er einnig nokkuð um athugasemdir á báðum síðum þar sem er tekið undir með Mími:
„Sammála Mími við yrðum auðveld bráð fyrir auðvaldið.“
„Þetta er góð grein.“
„Ljómandi gott hjá Mími, eins og hans var von og vísa.“
„Það ríkir auðræði í íslenskum sjávarútvegi, já. En ESB er ekki félagsmálastofnun heldur. Ímyndar þú þér að almenningur komist nær sjávargróðanum með ESB-aðild?“