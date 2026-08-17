Bandaríkjamenn sendu spurningalista á NATO-ríki – Spurt út í stuðning við utanríkisstefnu Trump

Bandarísk stjórnvöld hafa sent aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins spurningalista þar sem meðal annars er kannað hversu mikinn stuðning þau hafa sýnt utanríkisstefnu Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Bloomberg greinir frá þessu og segir framtakið hafa vakið mikla óánægju meðal bandalagsríkja.
Bloomberg hefur spurningalistann undir höndum en þar eru ríkin meðal annars spurð hvort þau hafi lýst opinberlega yfir stuðningi við utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Þá er spurt hvort þau hafi bannað bandaríska hernum að nýta herstöðvar á yfirráðasvæði sínu, meðal annars í tengslum við aðgerðir Bandaríkjanna í Íran og Venesúela.
Einnig vilja bandarísk stjórnvöld fá upplýsingar um hversu miklu ríkin verja í kaup á búnaði og þjónustu frá bandarískum vopnaframleiðendum.
Heimildarmenn Bloomberg segja viðbrögð bandalagsríkjanna við spurningalistanum hafa verið afar neikvæð. Sum þeirra líti svo á að með honum sé verið að þrýsta á vinaþjóðir um að sýna Bandaríkjunum pólitíska og hugmyndafræðilega hollustu gegn því að njóta áfram bandarískrar herverndar.
Spurningalistinn kemur í kjölfar ákvörðunar Bandaríkjastjórnar um að endurskoða umfang hernaðarviðveru Bandaríkjanna í Evrópu en búist er við að Bandaríkin dragi verulega úr fjölda hermanna og hergagna í álfunni fyrir desember.
Bloomberg segir að ef Bandaríkin fari að tengja skuldbindingar sínar gagnvart aðilarríkjum NATO við pólitíska eða hugmyndafræðilega hollustu geti það gjörbreytt samskiptum ríkjanna beggja vegna Atlantshafsins.
Samskiptin, eins og þau hafa þróast frá lokum síðari heimsstyrjaldar, hafa byggst á bandarískum öryggistryggingum og þeirri grundvallarhugmynd að bandalagsríkin geti verið ósammála í pólitískum efnum án þess að slíkur ágreiningur ógni sjálfu varnarsamstarfinu.