Allt logar eftir falleinkunn á veitingastað á Vesturlandi: „Yfirgengileg frekja og yfirgangur!“

„Ekki góður staður fyrir ökumenn, ef þú ert ekki með níu manna hóp færðu ekki mat.“ Svona hljómar einnar stjörnu umsögn ökumanns sem fékk ekki frían mat þegar hann kom með ferðamenn á veitingastað á Vesturlandi í vikunni þegar sólmyrkvinn gekk yfir. Hilmar Þór Bergmann vekur athygli á umsögninni í færslu í Baklandi ferðaþjónustunnar en þar hafa áður skapast umræður um ökumenn og leiðsögumenn.
„Þessi vika sem er að klárast var sú sturlaðasta í ferðaþjónustu á Vesturlandi sem ég hef upplifað. Að við höfum ekki getað boðið frían mat vegna álags í þetta skipti og fá einu einnar stjörnu umsögnina frá samstarfsaðila er galið að mínu viti,“ segir Hilmar.
„Ég tek fram að þetta sem hann lýsir er grunnreglan okkar en við erum ávallt sveigjanleg með þetta svo lengi sem hreinlega pláss leyfir. Það var ekki í boði síðustu daga því miður.“
„Yfirgengileg frekja og yfirgangur!“
Segja má að allt hafi logað í athugasemdum við færslu Hilmars. Leikarinn Hinrik Ólafsson segir: „Þetta heitir frekja sem les ekki í aðstæður. Hrós á alla þá sem veittu þjónustu á Snæfellsnesi síðastliðna viku.“
Er bent á að umsagnir sem þessar geti haft slæm áhrif á ferðaþjónustuna í heild þar sem ekki er verið að gefa umsögn um gæði þjónustu eða matar heldur einungis fyrirkomulag.
Gunnar Sigurðsson, stofnandi ferðaskrifstofunnar Friend in Iceland segir: „Skil ekki alveg þetta með frían mat, það er mjög gott og ég er þakklátur fyrir þá sem bjóða upp á slíkt. En það er engin skylda né kvöð frá minni hálfu að ég fá hluti frítt þar sem ég stoppa í mat eða annað með hópa. Að fara að kvarta á netinu um slíkt er með því lélegra sem ég hef séð. Ég get alveg greitt fyrir þjónustu og vörur eins og allir aðrir.“
Guðrún nokkur, sem hefur töluverða reynslu í bransanum, segir: „Ég hef bara aldrei skilið af hverju fararstjórar og bílstjóra telja sig eiga rétt á fríum mat. Fyrirtækið sem viðkomandi vinnur hjá er yfirleitt búið að semja um afslátt á veitingum - þannig að ef að auki er verið að gefa ókeypis veitingar er afsláttur oft kominn að sársauka mörkum. Galin frekja.“
Flestir taka undir með Hilmari og harma falleinkuninna, Hjörleifur nokkur segir: „Yfirgengileg frekja og yfirgangur!“
Þurfa að vinna saman að lausnum
Hilmar segir að hann muni tilkynna viðkomandi vinnuveitanda um þetta:
„Málið í grunninn snýst samt að því að vera ekki að setja umsögn á opinn prófíl sem gestir nota til að velja sér afþreyingu. Ég tek glaður á móti kvörtunum, athugasemdum eða hrósi beint frá leiðsögumönnum, bílstjórum eða fyrirtækjum beint,“ segir hann.
„Við þurfum að vinna saman að því að bjóða ferðamönnum frábæra þjónustu og upplifun, ekki rakka hvort annað niður opinberlega þegar eitthvað fer illa heldur vinna saman að lausnum. Við erum jú í þessu saman, bílstjórarnir væru ekki í vinnu ef engin tæki á móti gestunum og afþreyingin væri ekki til staðar ef enginn kæmi.“