Stórþjófnaður hjá Eignabyggð: „Þurfum að standa saman“

Alls 25 brettum af þakpappa var stolið fyrir skömmu af lóð byggingafyrirtækisins Eignabyggðar, við Straumhellu í Hafnarfirði.
Stjórnarformaður fyrirtækisins, Brynjólfur Smári Þorkelsson, vekur athygli á þessu á Facebook-síðu sinni. „Þurfum að standa saman,“ segir Binni Smári, eins og hann er kallaður, í tilkynningu sinni. Birtir hann myndir af þakpappanum og biður fólk um að hafa vakandi auga ef einhver verður var við þakpappa af þessari gerð.
Hann gefur upp símanúmer sitt fyrir ábendingar og er númerið 8208080.
„Nei, hún hefur nú ekki getað gert neitt, þessi elska,“ sagði Binni er DV spurði hvort lögregla væri að rannsaka málið. „Þannig að ég er bara að vinna í þessu sjálfur.“
Hann segist hafa fengið allmargar vísbendingar í málinu.
„Þetta eru töluverð verðmæti,“ segir hann um stolnu vöruna en vill ekki gefa upp tölur í þeim efnum.
Aðspurður um myndefni úr eftirlitsmyndavélum segir hann: „Það er ekki myndeftlitskerfi á lóðinni okkar en það eru myndeftirlitskerfi þarna í nágrenninu,“ og segir að verið sé að vinna í því að afla þeirra gagna.
Þeir sem gætu haft upplýsingar um þjófnaðinn eru beðnir um að hringja í Binna í síma 8208080.