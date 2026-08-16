Segir auðklíku hafa náð völdum á Íslandi: „Þeir eru ólígarkar“

Jón Baldvin Hannibalsson var í viðtali á Sprengisandi á Bylgjunni í morgun þar sem hann ræddi Evrópusambandsmálin og þróun heimsmála. Jón Baldvin, sem ætlar að segja Já í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst, segir að umrót í alþjóðamálum kalli á endurmat á stöðu Íslands. Óvissa sé um framtíð Evrópusamstarfs, þar á meðal EES-samningsins.
Í lok viðtalsins segir Jón auðklíku ofurríkra hafa náð völdum í heiminum, líka á Íslandi. Hann segir:
„Bandaríkin eru gerbreytt. Það sem hefur verið að gerast á undanförnum áratugum hefur verið undir höttum nýfrjálshyggju, hnattvæðingar og þess að þjóðríkin hafa verið að missa tökin á því regluverki sem komið var á að frumkvæði Bandaríkjanna eftir stríð. Þetta er allt að bresta fyrir augunum á okkur.“
Hann segir þessa þróun hafa breiðst út um heiminn:
„Það sem þetta kerfi hefur leitt til er að á heimvísu þá eru það ekki margir aðilar sem eiga heiminn núorðið. Misskipting auðs á þessu tímabili nýfrjálshyggju og hnattsvæðingar er svo risavaxin að því trúir enginn maður.“
Segir hann að það fjármagn sem geymt er í skattaskjólum utan valdsviðs þjóðríkjanna sé mögulega þriðja stærsta hagkerfi heimsins.
„Það er komin upp á heimsvísu auðklíka sem aldrei fyrr. Og í okkar landi hefur það gerst líka. Vegna þess að við rekum enga auðlindastefnu og vegna þess að við fylgjum ekki lögunum um þjóðareignina, þá hefur risið hér upp til valda og áhrifa tiltölulega mjög fámennur hópur ofurríkra. Þeir eru ólígarkar. Þeir hafa svo mikið fjármagn að þeir eru að kaupa restina af landinu.“
Aðspurður sagðist Jón ætla að kjósa Já í þjóðaratkvæða greiðslunni 29. janúar: „Jessör!“