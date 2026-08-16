Önnur dularfull sölusíða: „Langar að kaupa en þora ekki“

Vakin hefur verið athygli DV á dularfullri netverslun, snilldarlausnir.com, sem býður ýmsar áhugaverðar vörur á hagstæðu verði, til dæmis snjalldyrabjöllu með myndavél á aðeins rúmlega fimm þúsund krónur. Þar er líka hægt að kaupa þráðlausa háþrýstidælu á innan við tíu þúsund krónur. Síðan var sett upp fyrir innan við viku síðan og auglýsir grimmt ýmis tilboð á Facebook.
Á vefsíðunni eru engar upplýsingar gefnar um rekstraraðila, forsvarsaðila, heimilisfang, kennitölu eða önnur auðkenni. DV sendi fyrirspurn á rafrænu skilaboðaformi á síðunni og kallaði eftir þessum upplýsingum, og sendi samskonar fyrirspurn á Facebook-síðu verslunarinnar. Þessum fyrirspurnum hefur ekki verið svarað.
Það sem gerir síðuna sérstaklega varhugaverða er að hún er keimlík, nánast eins og sölusíðan Kira Ísland, sem fjallað var um á DV á dögunum. Þar hafa margir pantað og greitt fyrir vörur sem ekki hafa skilað sér, til dæmis sambyggða ryksugu og skúringarvél, sem einnig er til sölu á snilldarlausnir.com.
Sjá einnig: Guðrún hefur áhyggjur eftir að hafa pantað magnaða gólfþvottavél
Rétt er að taka fram að vefsíðan snilldarlausnir.com er með öllu óskyld netversluninni Snilldarvörur sem lítur út fyrir að vera ósvikin og heiðarleg og allar tengiliðaupplýsingar þar framsettar á trúverðugan hátt.
Freistandi en ótrúverðugt
DV greindi frá því fyrir skömmu síðan að margir hefðu pantað sér þrifvélina Eureka, sem ryksugar og skúrar í sömu ferð, á vefsíðunni Kira Ísland, en ekki fengið vöruna senda til sín þó að langt væri komið fram yfir sendingarfrest. Engin svör hefðu borist við fyrirspurnum um þetta. Fyrirspurnum DV til síðunnar var heldur ekki svarað.
Guðrún Dagbjört vakti athygli DV á síðunni en hún hafði keypt sér tvær Eureka-vélar í gegnum hana en ekki fengið þær afhentar. Er hún vakti athygli á þessu á Instagram fékk hún skilaboð frá yfir tíu konum sem höfðu lent í því sama. Lögregla hafði síðuna til skoðunar, taldi hana vafasama, en taldi ekki vera forsendur til að loka henni.
Eftir að fréttin birtist var vefsíðan snilldarlausnir.com sett upp, en hún er, sem fyrr segir, keimlík Kira Ísland. Guðrún Dagbjört hefur fengið skilaboð frá þremur konum sem þykir síðan varhugaverð.
„Fólk hefur vonandi varann á sér núna. Þessar þrjár sem sendu mér skilaboð um þessa síðu, þær langar til að kaupa en þora ekki,“ segir Guðrún Dagbjört og telur rétt að vara fólk við að eiga viðskipti í gegnum þessa og aðrar vafasamar sölusíður þar sem ekki eru gefnar upplýsingar um rekstraraðila.