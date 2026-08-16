Fíkniefnaframleiðsla upprætt á Króksfjarðarnesi

DV bárust á laugardagskvöld tvær ábendingar um að þekktur brotamaður hefði verið handtekinn fyrir stórtæka kannabisræktun í kjallara húss á Króksfjarðarnesi á Vestfjörðum.
Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Vestfjörðum, staðfestir lögregluaðgerð af þessu tagi, en vildi ekki veita frekari upplýsingar um málið, fyrir utan að magnið sem var gert upptækt væri töluvert.
Hann segir von á fréttatilkynningu frá lögreglu um málið á morgun, mánudag, og þar verði veittar frekari upplýsingar.