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Fíkniefnaframleiðsla upprætt á Króksfjarðarnesi

Ágúst Borgþór Sverrisson
Sunnudaginn 16. ágúst 2026 10:56
Króksfjarðarnes. Mynd: Wikipedia

DV bárust á laugardagskvöld tvær ábendingar um að þekktur brotamaður hefði verið handtekinn fyrir stórtæka kannabisræktun í kjallara húss á Króksfjarðarnesi á Vestfjörðum. 

Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Vestfjörðum, staðfestir lögregluaðgerð af þessu tagi, en vildi ekki veita frekari upplýsingar um málið, fyrir utan að magnið sem var gert upptækt væri töluvert. 

Hann segir von á fréttatilkynningu frá lögreglu um málið á morgun, mánudag, og þar verði veittar frekari upplýsingar. 

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