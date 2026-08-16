Felix hraunar yfir Daniel Hannan – „Virkilega ómerkilegur pappír“

Daniel Hannan lávarður er breskur stjórnmálamaður, rithöfundur og blaðamaður, fyrrverandi þingmaður breska Íhaldsflokksins á Evrópuþinginu og varð einn helsti talsmaður Brexit, útgöngu Englendinga úr ESB. Hannan birti nýlega grein í enska blaðinu Telegraph þar sem hann finnur væntanlegri þjóðaratkvæðisgreiðslu á Íslandi um áframhald aðildarviðræðna við ESB allt til foráttu. Hannan álítur sig vera Íslandsvin og minnir á að hann hafi tekið málstað Íslands þegar Gordon Brown, þáverandi forstætisráðherra Bretlands, setti hryðjuverkalög á Ísland vegna Icesave-innstæðureikninganna.
Hannan er þeirrar skoðunar að það sé ekkert „að sjá“ fyrir Íslendinga hvað varðar aðild að ESB. Slagorðið „Já til að sjá“ sé lymskubragð Evrópusinna sem í stað þess að spyrja Íslendinga hvort þeir vilji ganga í bandalagið þá sé spurt hvort þeir vilji ræða málið. Í þessu segir Hannan felast stórbrotin sjálfsblekking því ESB sé ósveigjanlegasta stofnun á jarðríki.
Hannes Hólmsteinn Gissurarson er hrifinn af grein Hannan og birtir hluta úr henni á Facebook-síðu sinni. Undir þeirri færslu spretta afar líflegar umræður og eru skoðanir skiptar, eins og vænta má. Á öndverðum meiði eru leikararnir Rúnar Freyr Gíslason og Felix Bergsson. Rúnar segir einfaldlega „Spot on“ en Felix hefur uppi stuttan og snarpan reiðilestur um breska lávarðinn:
„Rúnar Freyr Gíslason í alvöru? Þessi maður ber mikla ábyrgð á Brexit og er almennt álitinn virkilega ómerkilegur pappír í breskum stjórnmálum. Nú er hann dreginn á flot með hinum sótröftunum til að styðja lygina sem dælt er yfir okkur hér á Íslandi á degi hverjum. Lygina sem hann notaði til að draga land sitt út úr samstarfi Evrópuþjóða. Það eru mikil vonbrigði að sjá góða menn falla fyrir þessu bulli og ganga svona langt í að styðja sérhagsmunaöflin og þjóðernisíhaldið. Þetta er hreinlega ótrúlegt.“