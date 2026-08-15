Sigmar tætir í sig málflutning Guðrúnar: „Mjög spes, vægast sagt“

„Að nota ágreining sem rök gegn aðferð til að leysa úr ágreiningi er mjög spes, vægast sagt,“ segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, í pistli sem hann birti á Facebook í dag.
Þar gerir hann orð Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Sjálfstæðisflokksins, að umtalsefni en hún sagði í vikunni að íslenska þjóðin væri klofin í herðar niður í afstöðu sinni gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu.
„Það er orðið þannig að hér geta fjölskyldur varla hist, ég hitti kennara í síðustu viku sem sagðist ekki geta hitt móðurfjölskyldu sína, börn eru hætt að geta hitt foreldra sína vegna þess að fólk hnakkrífst og það nennir þessu ekki,“ sagði Guðrún í Silfrinu á mánudagskvöld.
Sigmar gerir lítið úr þessum orðum og segir að þetta sé greining formanns Sjálfstæðisflokksins á stöðunni, nú þegar þjóðin fær sjálf að ráða för en ekki „FLOKKURINN” eins og Sigmar skrifar orðið.
„Til hvers að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um mál sem almenn samstaða er um? Þjóðin er klofin í afstöðu sinni til Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, kvótakerfisins, Spaugstofunnar, lúpínunnar, trúarbragða, Vals, KR, bólusetninga, borgarlínunnar og Nóa konfekts. Er Íslenska þjóðin á einu máli um eitthvað annað en Vigdísi Finnbogadóttur,” spyr Sigmar.
Hann segir það sérstakt að nota ágreining sem rök gegn aðferð til að leysa úr ágreiningi.
„Ég ætla að segja já, hátt og skýrt, í lok mánaðarins til þess að fækka möguleikum okkar til að rífast. Þjóðin hefur verið ESB klofin í áratugi en það er einmitt sterk röksemd fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Fjölskylda sem þolir ekki ágreining um ESB, í samfélagi sem rífst um allt, þarf frekar á þerapista að halda fremur en hollráðum Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Við hvað erum við hrædd? Þrasið í okkur sjálfum?”
Færsla Sigmars hefur vakið nokkur viðbrögð og taka margir undir með honum.
Jóna Hrönn Bolladóttir prestur segir til dæmis að aðrar og miklu alvarlegri áskoranir kljúfi fjölskyldur á Íslandi en yfirvofandi þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður.
Ég þekki það í mínum störfum. Við skulum ekki gera svona lítið úr samferðafólki okkar. Ég hitti gríðarlega margt fólk í viku hverri og það er varla minnst á ESB. Það er fyrst og síðast átök og niðurrif á netinu.“