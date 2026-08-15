Rósa vill sjá íslenska fánann oftar: „Fólk á að fá að flagga þegar því hentar“

Rósa Guðbjartsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, segir að breytingar sem gerðar voru á fánalögunum á Alþingi fyrr á árinu hafi reynst vel. En betur má ef duga skal og segir Rósa fullt tilefni til að ganga lengra.
„Íslenski fáninn, helsta sameiningartákn okkar, hefur blakt mjög víða í sumar. Þökk sé breytingum á fánalögum sem Alþingi gerði fyrr á árinu. Nú er heimilt að flagga fánanum allan sólarhringinn á tímabilinu 1. maí til dagsins í dag, 15. ágúst.”
Í aðsendri grein í Morgunblaðinu bendir Rósa á að fáninn okkar sé fallegt tákn frelsis, fullveldis og sjálfstæðis þjóðarinnar.
„Fáninn ber sögu okkar, menningu og gildum fagurt vitni og sameinar þjóðina. Undirrituð hvatti til þess á Alþingi síðastliðið haust að breytingar sem þessar yrðu gerðar á fánalögunum og landsmenn þannig losaðir undan hinum ströngu hömlum sem voru á flöggun fánans.“
Rósa segir að ánægjulegt hafi verið að sjá hvernig Alþingi sameinaðist um að gera þessar breytingar og ekki hafi verið síðra að fylgjast með viðbrögðum landsmanna.
„Íslenski fáninn hefur svo sannarlega verið mun meira áberandi við opinberar stofnanir, heimili og fyrirtæki um land allt. Óhætt er því að segja að breytingarnar á fánalögunum hafi gefist mjög vel.“
Að mati Rósu er þó hér einungis um fyrsta frelsisskrefið í breyttum fánalögum að ræða.
„Það þarf að auka möguleika einstaklinga, stofnana og fyrirtækja á því að nota fánann mun oftar og víðar en nú er. Fólk á að fá að flagga þegar því hentar.“
Að mati Rósu á að vera sjálfsagt að nota fánann sem merki í auglýsingum, á vörum, skreytingum og þess háttar en bendir þó á mikilvægi þess að fánanum sé ætíð sýnd full virðing við notkun.
„Við þurfum ekki að leita langt út fyrir landsteinana að fyrirmyndum en Svíar, Norðmenn og Danir hafa fyrir löngu náð góðum tökum á notkun sinna þjóðfána. Þar er það ekki ríkið sem stjórnar því hvernig einstaklingar nota fánann.“
Grein sína endar Rósa á eftirfarandi orðum:
„Við eigum að gera íslenska fánanum enn hærra undir höfði og sýna þannig okkar sameiningartákni og íslenskri menningararfleifð virðingu og sóma. Treystum fólki og frelsum enn frekar íslenska fánann.“