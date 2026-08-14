Sveinn Andri veltir upp hvort lögregla hefði gert eins við hvítan íslenskan athafnamann

Sveinn Andri Sveinsson lögmaður athafnamannsins Quang Lé segir aðgerðir lögreglu hafa gengið mun lengra en tilefni var til, í viðtali í Spjallinu hjá Frosta Logasyni á Brotkasti veltir hann því upp hvort lögreglan hefði farið eins með skjólstæðing sinn ef hann væri Íslendingur og hvítur á hörund.
Quang Lé var sagður höfuðpaur í stóru mansalsmáli og var handtekinn ásamt fleirum í byrjun mars 2024 í kjölfar umfangsmikilla aðgerða lögreglu. Kom þá fram að tilefni aðgerðanna var rökstuddur grunur um skipulagða brotastarfsemi, sem talin er varða mansal, skjalafals, peningaþvætti, brot á lögum um útlendinga og lögum um atvinnuréttindi útlendinga.
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Umræddar aðgerðir vörðuðu rannsókn á starfsemi ýmissa fyrirtækja meðal annars Vy-þrifa, og veitingastaðanna Pho-Vietnam og Wok-on. Quang Lé hefur sætt farbanni síðan sumarið 2024.
„Hlutfallslega gengu aðgerðir lögreglu mun lengra en ástæða var til. Ég hef verið að velta fyrir mér hversu langt hefðu menn gengið ef þetta væri íslenskur fyrirtækjaeigandi, hvítur á hörund. Loka öllum fyrirtækjunum hans. Hann var með nokkur fyrirtæki í gangi. Maður hefði haldið ef þú ert að reka tvö fyrirtæki og þú ert kannski að borga of lág laun í öðru fyrirtækinu, grunur um það og jafnvel eitthvað mansal. En hitt fyrirtækið er allt í lagi, þarftu að rústa öllu saman?,“ segir Sveinn Andri.
„Hann er knúinn með allan sinn rekstur í þrot. Nokkur fyrirtæki. Missir fasteignir á nauðungarsölu. Hann hafði gert góð kaup þegar hann keypti Herkastalann. Það var svo fyndið, lögreglan var með mjög miklar meiningar að hann hefði verið að þvætta peninga þegar hann keypti húsið en gleymdu því að það var 90% fjármagnað af Landsbankanum þannig að sú kenning fór nú býsna hratt út um gluggann.“
Hafi orðið fyrir Berufsverbot
„Meðferðin sem hann hefur sætt finnst mér vera með fullkomnum ólíkindum. Vegna þess að þú stöðvar alla starfsemi sem hann er með, það er öllum bankareikningum lokað, peningar frystir og það sem hefur síðan gerst er að bankinn sem hann átti í persónulegum viðskiptum við lokar á hann öllum viðskiptum. Hann verður fyrir, það sem Þjóðverjinn kallar Berufsverbot, hann má ekki sjá fyrir sér. Svo er hann búinn að vera að dúsa í farbanni í tvö ár og alltaf segir lögreglan að rannsókn málsins sé á lokastigum, hljómar eins og biluð plata,“ segir Sveinn Andri.
Beinir hann svo sjónum sínum að vitnum málsins, segir Sveinn Andri að það sé freistandi fyrir fólk sem hafi komið til landsins á fölsuðum skilríkjum að segja lögreglu það sem hún vilji heyra. „Á sama tíma er þeim veitt skjól. Undir venjulegum kringumstæðum, vera uppvís af því að vera með fölsuð skólaskírteini þá væru mönnum vísað úr landi. En vegna þess að það er að segja það sem að ASÍ og lögreglan vill að það segi um Quang Lé þá er þeim ekki vísað úr landi,“ segir hann.
„Ég hef verið í samskiptum við fullt af fyrrum starfsmönnum Quang Lé sem hafi margir hverjir fundið fyrir þessu mikla þrýstingi frá lögreglu um brottvísun. Veistu hverjir það eru sem standa fastast gegn þessu og segja við mann að það var ekkert að hjá Quang Lé? Það eru þeir sem eru þegar komnir með varanleg atvinnuleyfi og eiga ekki yfir höfði sér að vera vísað úr landi.“
Frosti spurði Svein Andra einnig út í hinn furðulega snúning á málinu sem sneri að því þegar Quang Lé breytti nafninu sínu í Davíð Viðarsson.
„Þetta var bara einhver maður sem fékk borgað greinilega til að vera giftur þessari konu á pappírum til þess að hún kæmist úr landi. Ég held að það hafi verið tilfellið. Það fyrsta sem ég sagði við Quang Lé var að breyta nafninu sínu aftur í sitt upprunalega form sem hann og gerði.
Í dag sé Quang Lé í farbanni en núverandi farbann gildir til 1. september. Sveinn Andri á von á því að ákæra líti dagsins ljós á næstunni
„Ef hann er bara sýknaður, þá þarf ekki að hafa mörg orð um það hvaða tjóni er búið að valda honum.“