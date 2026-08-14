Húseigandi í Hlíðunum fór í hart gegn meðeiganda sínum - Ósáttur við aðgerðaleysi borgarinnar

Einn eiganda atvinnuhúsnæðis í Hlíðunum í Reykjavík hefur lagt fram kæru, til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna óleyfilegra framkvæmda annars eiganda að húsnæðinu á lóðinni. Krefst eigandinn þess að ákvörðun byggingarfulltrúa um að gera ekkert í málinu verði felld úr gildi.
Um er að ræða nokkuð stórt húsnæði. DV er ekki kunnugt um hvort mennirnir tveir eða félög í þeirra eigu sé einu eigendur hússins en fjöldi fyrirtækja er skráður í húsnæðinu, samkvæmt símaskrá.
Kæran var kynnt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnar í vikunni.
Í kærunni segir að um sé að ræða tvær geymslur bak við húsið sem hylji þrjú bílastæði. Segist kærandinn hafa fengið þau svör frá borginni að um byggingarleyfisskylda framkvæmd væri að ræða og ekki hafi verið sótt um slíkt leyfi fyrir framkvæmdinni.
Er þess í kærunni krafist að Reykjavíkurborg sinni lagalegum skyldum sínum og krefji byggjandann, meðeiganda kærandans, um að geymslurnar verði rifnar.
Er í kærunni vitnað til laga um fjöleignarhús þar sem fram komi að afla þurfi samþykkis allra sameigenda til að skipta skiptum bílastæðum. Segir kærandinn að meðeigandi hans hafi aldrei borið framkvæmdina undir hann.
Hagsmunir
Í andsvörum borgarinnar segir meðal annars að um sé að ræða hjólageymslu. Geymslan sé í yfir 20 metra fjarlægð frá húsinu og því sé takmörkuð hætta á að eldur berist á milli bygginga. Byggingarfulltrúi muni þar af leiðandi ekki beita sér fyrir því að mannvirkið verði fjarlægt þar sem ekki verði séð að það raski öryggis- og almannahagsmunum.
Segir í greinargerð borgarinnar að við mælingu á hjólageymslunni hafi komið í ljós að hún væri það stór að hún væri byggingarleyfisskyld en geymslan er um 23 fermetrar.
Borgin bendir hins vegar á að samkvæmt lögum um mannvirki sé byggingarfulltrúa ekki skylt að beita þvingunarúrræðum eins og kærandi krefjist heldur sé það háð mati með tilliti til meðalhófs. Lögin segi að byggingarfulltrúi geti gripið til þvingunarúrræða á grundvelli almannahagsmuna svo sem vegna öryggis eða heilbrigðis. Það sé því ávallt mat á aðstæðum sem ráði því hvort þvingunarúrræðum sé beitt eða ekki í tilefni af framkvæmd sem teljist vera ólögmæt.
Í ljósi fjarlægðar geymslunnar frá húsinu og þar með lítilli hættu á að eldur berist þar á milli og að ekki verði heldur séð að geymslan sé hættuleg heilsu manni eða skapi öryggisógn hafi verið ákveðið að aðhafast ekkert, þrátt fyrir að ekki hafi verið sótt um leyfi fyrir byggingu geymslunnar.
Fer borgin fram á að kröfu kærandans, um ógildingu ákvörðunar byggingarfulltrúa um að krefjast ekki niðurrifs á geymslunni, verði hafnað.