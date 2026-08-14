Hafnarfjarðarbær tekur hátt lán - Lóðasala gengið illa

Samþykkt var á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar á miðvikudag að taka 8,2 milljarða króna að láni hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Einnig var húsnæðisskrifstofu bæjarins heimilað að taka 150 milljónir króna að láni hjá sjóðnum. Ætlunin með lántökunni er að fjármagna ýmsar framkvæmdir meðal annars við nýtt bókasafn bæjarins en fram kemur í fundargerð að lóðasala hafi gengið hægar en áætlanir gerðu ráð fyrir og þar með hafi tekjur bæjarins verið þeim mun minni.
Heimild fyrir lántökunni var til staðar í fjárhagsáætlun þessa árs.
Segir í fundargerð bæjarstjórnar að lántakan geti ýmist verið í formi skammtímaláns eða langtímaláns. Til tryggingar láninu setur bærinn tekjur sínar. Lántakan er til komin vegna ýmissa framkvæmda en þær sem nefndar eru sérstaklega í fundargerð bæjarstjórnar eru gatnagerð, nýr grunn-og leikskóli í Hamranesi, nýtt bókasafn, búsetukjarni við Smyrlahraun, gatnagerð í nýju hverfi sveitarfélagsins og nýjar félagslegar íbúðir.
Lántakan var töluvert rædd á fundi bæjarstjórnar en loks bar Valdimar Víðisson, sem var bæjarstjóri hluta síðasta kjörtímabils, upp bókun bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins sem eru í minnihluta í bæjarstjórn.
Tekjur
Segir í bókun Framsóknarmanna að bæjarfulltrúar Framsóknar styðji lántökuheimildina. Í því krefjandi efnahagsumhverfi sem nú ríki, með háum vöxtum, verðbólgu og óvissu, hafi lóðasala í Hafnarfirði gengið hægar en áætlanir gerðu ráð fyrir og tekjur því skilað sér síðar en vænst var. Á sama tíma haldi mikil og nauðsynleg innviðauppbygging áfram.
Bæjarfulltrúar Framsóknar leggi áherslu á að aukin lántaka kalli á aukinn aga í rekstri, skýra forgangsröðun og ráðdeild.
Framsókn muni áfram styðja góð og ábyrg mál sem séu Hafnarfirði og Hafnfirðingum til heilla, óháð því hvort flokkurinn sitji í meirihluta eða minnihluta. Jafnframt væri lögð rík áhersla á að haldið yrði þétt utan um fjármál bæjarins, rekstur og fjárfestingar fari saman við tekjustofna sveitarfélagsins og þess gætt að fjárhagslegur grunnur Hafnarfjarðarbæjar verði áfram traustur til framtíðar.
Einar Geir Þorsteinsson bæjarfulltrúi Miðflokksins, sem einnig er í minnihluta var töluvert harðorðari í sinni bókun og honum virðist ekki lítast á blikuna:
„Lántökuheimild Hafnarfjarðarbæjar hefur aukist verulega á árinu og sú þróun er ekki sjálfbær. Fyrirhuguð rekstrar- og stjórnsýsluúttekt verður að leiða til raunverulegrar hagræðingar þar sem lyft verður upp hverjum steini og grunnþjónusta sett í forgang. Það er ekki hægt að reka Hafnarfjörð til framtíðar á sífellt meiri skuldsetningu.“