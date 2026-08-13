Yfir 30% af plasti í nýjum tölvum er endurunnið

Tæknirisinn HP hefur umbylt framleiðslu sinni til að mæta auknum kröfum um sjálfbærni. Nýjasta sjálfbærniskýrsla fyrirtækisins sýnir að tæp 50% af öllum hráefnum, sem notuð eru í vörur og umbúðir, eru endurunnin eða endurnýjanleg, að sögn Gísla Þorsteinssonar, forstöðumanns notendalausna hjá OK.
„Sjálfbærniskýrsla HP sýnir að fyrirtækið leggur höfuðáherslu á að innleiða grænar lausnir í framleiðslu á búnaði í takt við auknar kröfur notenda. Við finnum fyrir mikilli breytingu hjá íslenskum fyrirtækjum sem gera nú ríkari kröfur um að tæknibúnaður þeirra skilji eftir sig sem minnst kolefnisspor.“
Í tilkynningu frá OK kemur fram að HP hefur endurunnið meira en 1,2 milljónir tonna af vélbúnaði og prenthylkjum frá árinu 2016, að því er fram kemur í skýrslunni. Þar kemur fram að yfir 30% af öllu plasti í tölvum og prenturum er endurunnið og 47% af öllum efnum í vörum og umbúðum fyrirtækisins eru annaðhvort endurunnin, endurnýjuð eða af endurnýjanlegum uppruna.
Greiningarfyrirtækið EcoVadis veitti HP nýverið Platínu-viðurkenningu sína í sjálfbærni 16. árið í röð. Sá árangur setur HP í hóp efstu 1% þeirra rúmlega 100.000 fyrirtækja sem metin eru á heimsvísu.
„Fyrirtækið horfir þó ekki bara til umhverfisins heldur vinnur það líka að því að jafna aðstöðumun á tímum gervigreindar. Það hefur nú þegar náð til 82 milljóna manna um allan heim með verkefnum sem veita aðgang að tækni, stafrænni færni og menntun, en lokamarkmið þeirra er að ná til 150 milljóna manna fyrir árið 2030,“ segir Gísli.