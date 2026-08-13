Samúel og rabbíninn mættust á ný eftir örlagaríkan fund á Akureyri - „Kæru Íslendingar ég jarðaði hann“

Hinn umdeildi rabbíni Shmuley Boteach sem hefur ekki vandað Íslendingum kveðjurnar að undanförnu og Íslendingurinn Samúel Guðmundsson mættust á ný í þætti fjölmiðlamannsins heimsþekkta Piers Morgan. Þátturinn, sem ber titilinn Piers Morgan Uncensored, fór í loftið fyrr í kvöld en var tekinn upp í gær. Tilefni endurfundanna var myndband af samskiptum rabbínans og Samúels í miðbæ Akureyrar þar sem sá fyrrnefndi sakaði þann síðarnefnda um gyðingahatur. Umræðurnar voru harðar á köflum og stór orð látin falla en rabbíninn var afar ósáttur við hversu mjög Morgan tók undir með Samúel.
Shmuley Boteach kom til Íslands upphaflega að sögn til að gera heimildarmynd um gyðingahatur á Íslandi og hvers vegna svo mörgum Íslendingum væri uppsigað við Ísrael. Boteach er bandarískur ríkisborgari en synir hans hafa gegnt herþjónustu í Ísrael og munu hafa tekið þátt í hernaðinum á Gaza. Rabbíninn hefur aldrei farið leynt með dyggan stuðning sinn við Ísrael og Trump Bandaríkjaforseta. Hann hefur skrifað fjölda bóka og gert heimildarmyndir og þykir vera með frægari rabbínum heims.
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Akureyri
Heimsókn rabbínans til Íslands fór hins vegar fyrst að vekja verulega athygli þegar fundum hans og Samúels Guðmundssonar bar saman á Akureyri fyrir um viku. Þegar Samúel sá rabbínann á gangi í miðbæ Akureyrar vissi hann hver þar var á ferð og gaf sig á tal við hann. Samúel sagði á endanum við rabbínann:
„Fuck Israel.“
Boteach byrjaði þá að taka upp myndband af samskiptum þeirra. Við þessi orð Samúels varð hann afar ósáttur og fór að saka hann um að hafa látið hatursfull ummæli falla í garð Gyðinga og hefði ráðist að sér vegna þess að hann væri Gyðingur. Samúel lét hins vegar aldrei slík orð út úr sér. Hann hélt ró sinni og lagði áherslu á það við rabbínann að hann hefði bara verið að koma á framfæri andmælum við framferði Ísraels gagnvart Palestínumönnum. Boteach tók þær skýringar ekki gildar og birti á samfélagsmiðlum sínum myndband af samskiptunum við Samúel.
Í kjölfarið á samskiptunum við Samúel lenti Boteach í frekari illdeilum við Íslendinga á förnum vegi, þó aðallega í miðborg Reykjavíkur seint að kvöldi til. Birti hann fjölda myndbanda sem hann sagði sýna gyðingahatur í sinn garð. Ekkert slíkt var þó að heyra eða sjá á myndböndum rabbínans en hann lýsti því meðal annars yfir í einu myndbandanna að það hefði verið ráðist á hann og samferðafólk hans meðal annars með hrópum um frjálsa Palestínu. Rabbíninn fullyrðir að hann hafi óttast um líf sitt á Íslandi en á myndböndunum mátti þó ekki sjá neitt líkamlegt ofbeldi eða einhvers konar ógnanir í hans garð. Hefur hann verið sakaður um að ögra fólki og reyna að stofna til illdeilna í því skyni að geta borið upp ásakanir um gyðingahatur.
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Mættust á ný
Myndbandið af samskiptum Boteach og Samúels Guðmundssonar vakti heimsathygli, fjallað hefur verið um það í fjölda sjónvarps- og hlaðvarpsþátta þar sem fullyrðingar Boteach um meint gyðingahatur Samúels hafa víðast hvar vakið takmarkaðar undirtektir. Í kjölfarið var þeim báðum boðið í þátt Piers Morgan og var þátturinn tekinn upp í gær.
Áður en þátturinn fór í loftið sögðu þeir báðir frá sinni upplifun af upptökunni.
Samúel var á eilítið þjóðlegum nótum þegar hann rakti þátttöku sína í þættinum. Hann sagði með skjátexta í story á Instagram eftir að upptöku lauk:
„Kæru Íslendingar ég jarðaði hann.“
Á bak við hann var íslenski fáninn og undir hljómaði upphaf lagsins Rósin í flutningi Álftagerðisbræðra. Lagið er eftir Friðrik Jónsson en textinn eftir Guðmund G. Halldórsson.
Þakkaði hann síðan aðstandendum þáttarins fyrir.
Áður en þátturinn fór í loftið sagði Shmuley Boteach hins vegar á Facebook að í þættinum hefði Piers Morgan varið þær andgyðinglegu árásir sem hann hefði sætt á Íslandi og fyrir það ætti sjónvarpsmaðurinn að skammast sín.
Meint hatur
Í upphafi þáttarins ræddi Piers Morgan við Samúel einan. Samúel gekkst aðspurður fúslega við því að hann hefði ögrað Boteach með því að segja við hann „fuck Israel“ og það hefði verið tilgangurinn með því að segja þetta. Hann hafi viljað ögra rabbínanum sem væri stuðningsmaður þjóðarmorðs á Palestínumönnum og ætti syni sem tækju beinan þátt í því.
Samúel gekkst við því að orðum hans hafi verið beint að Ísrael sem heild þar sem landið væri fordæmt víða um heim og hefði verið sakað um þjóðarmorð af alþjóðaglæpadómstólnum. Orðum hans væri ekki beint að einstaklingum enda væru ekki allir Ísraelar sáttir við ástandið.
Samúel vísaði því alfarið á bug að í orðum hans hefði falist gyðingahatur og sagði Boateach ljúga um að hann hefði viðhaft hatursfull ummæli í garð gyðinga og gert tilraun til að beita sig líkamlegu ofbeldi. Benti Samúel á að öll samskipti þeirra væru til á myndböndum og þar sæist vel að rabbíninn segði ósatt um þetta.
Samúel sagði einnig Boateach hafa með ofsafenginni framkomu sinni ógnað kærustu hans, sem var með honum, en málið hefði ekki komið henni neitt við og hún hefði lítað vitað um hver Boateach er.
Vinir
Boateach hefur áður verið gestur í þætti Piers Morgan og þegar hann kom inn í samtalið sagði hann þá tvo vera vini og þess vegna væri furðulegt að hann tæki Samúel trúanlegan. Sagði rabbíninn að Morgan væri að snúa atvikinu upp á hann sem væri þolandi hatursglæps. Við þessi orð brosti Samúel.
Rabbíninn kallaði hann einnig lygara þar sem hann hefði nálgast sig á fölskum forsendum og þóst vera aðdáandi. Það gerði Samúel vissulega, hann gaf sig á tal við Boateach undir þeim formerkjum að hann væri aðdáandi hans.
Krafði rabbíninn Samúel svara um hversu margir palestínskir flóttamenn væru á Íslandi og neitaði því að um nokkurt þjóðarmorð væri að ræða. Þegar rabbíninn var ekki sáttur við svörin greip hann ítrekað fram í og þurfti þá Morgan að segja honum að leyfa Samúel að tala.
Bætti Boateach síðan við ýmsum ásökunum um að á Íslandi væru bara hvítir menn velkomnir en þó ekki Gyðingar. Samúel væri að ljúga með því að kalla hann ísraelskan og bætti síðan við ýmsu um seinni heimstyrjöldina sem Samúel og Morgan veltur báðir fyrir sér hvað kæmi umræðuefninu við.
Sagan
Morgan sagði því næst við rabbínann að hann hafi með réttu móðgast vegna framkomu Samúels en spurði hvers vegna hann hefði yfirhöfuð farið til Íslands fyrst það væri svona ömurlegt. Morgan tjáði Boateach að framkoma hans sjálfs í garð Samúels hefði gengið of langt, sérstaklega í garð kærustu hans.
Varð rabbíninn þá forviða og endurtók að hann hefði verið fórnarlamb hatursglæps af hálfu Samúels. Spurði Morgan rabbínann þá hvernig Samúel hefði sýnt af sér gyðingahatur en Boateach fór þá að tala um árás Hamas á Ísrael 7. október 2023. Morgan tók ekki undir með Boatech að það að segja „fuck Israel“ væri gyðingahatur. Rifust þeir síðan töluvert.
Vildi Boateach meina að hann sem bandarískur ríkisborgari ætti skilið kurteisi á Íslandi. Hann neitaði því að hafa ógnað kærustu Samúels sem sagði myndböndin gefa annað til kynna. Morgan ítrekaði þá skoðun sína að Samúel hefði verið dónalegur en það væri hluti af tjáningarfrelsinu að mega segja „fuck Israel“ og það væri ekki gyðingahatur. Boateach var afar ósáttur við þau orð og sagði að Morgan væri að kenna þolandanum um. Morgan benti þá á að það væri ekki gyðingahatur að gagnrýna Ísraelsstjórn.
Boateach hélt þá áfram að gagnrýna Ísland og framkomu þess gagnvart Gyðingum.
Orðaskiptin urðu svo hörð að um tíma var slökkt á hljóðinu hjá Boateach þar sem hann greip ítrekað fram í.
Bar síðan Morgan undir lok þáttarins það upp á rabbínann að hann væri að stofna til illdeilna til að fá sem flesta smelli og áhorf á myndbönd sín og færslur. Sýndi hann myndbönd víðar en frá Íslandi því til stuðnings. Var rabbíninn ósáttur við þessi orð og sagði um sorgardag í lífi Morgan að ræða sem sagði einfaldlega:
„Nei, það er það ekki.“
Þegar umræðunni lauk sagði Boateach að þarna hefðu verið tveir á móti einum.
Þáttinn í heild er hægt að horfa á hér fyrir neðan en umræðurnar milli Samúels og rabbínans eru í fyrri hluta þáttarins.