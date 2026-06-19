Skilorðsbundið fangelsi fyrir brot gegn átta stúlkum á aldrinum 12-14 ára

Karlmaður hefur verið dæmdur í 16 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn átta stúlkum á aldrinum 12–14, en brotin áttu sér stað í gegnum samskiptaforritið Snapchat á árinu 2022.
Samkvæmt ákæru viðhafði maðurinn kynferðislegt tal við stúlkurnar, sendi þeim kynferðisleg myndbönd og fékk, eða reyndi að fá þær, til að senda sér kynferðislegar myndir af sjálfum sér. Hann særði þannig blygðunarsemi stúlknanna og sýndi þeim ósiðlegt athæfi.
Eins var honum gert að sök að hafa haft í vörslum sínum 924 ljósmyndir og 193 myndbönd sem sýndu börn á kynferðislegan hátt, en myndefnið fannst á farsíma ákærða.
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Maðurinn játaði sök í málinu en krafðist vægustu refsingar er lög leyfa og að refsing yrði skilorðsbundin. Þar sem játning var fyrir hendi var málið tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu eftir að sækjanda og verjanda var gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga.
Geðlæknir var dómkvaddur sem matsmaður vegna geðrannsóknar ákærða en í matsgerð kom fram að ákærði glímir við alvarleg einkenni athyglisbrests og eins er hann með einkenni á einhverfurófi. Taldi matsmaður að hegðun ákærða væri lituð af Aspergerheilkenni og hvatvísi en hann viti þó muninn á réttu og röngu. Umfang samskipta hans við stúlkurnar bendi til barnagirndar en matsmaður sagðist þó ekki geta staðfest slíkt í málinu. Hins vegar taldi matsmaður að ákærði væri sakhæfur og að refsing gæti borið árangur.
Horfði það til refsilækkunar að ákærði játaði brot sín skýlaust og viðurkenndi bótaskyldu. Eins hefði rannsókn máls og útgáfa ákæru dregist verulega. Það horfði þó til refsiþyngingar að brotin beindust gegn ungum stúlkum og að maðurinn lét sér í léttu rúmi liggja ungur aldur þeirra. Taldi dómari því refsingu hæfilega ákveðna sem 16 mánaða fangelsi og í ljósi verulegs dráttar á málinu væri rétt að fresta fullnustu refsingarinnar og láta hana niður falla að liðnum þremur árum ef ákærði heldur almennt skilorð. Eins þarf ákærði að sæta upptöku á farsíma og greiða sjö brotaþolum 400 þúsund krónur í miskabætur. Áttundi brotaþolinn fær 500 þúsund króna miskabætur þar sem hún er systir barnsmóður ákærða og tengist honum þannig fjölskylduböndum. Eins þarf ákærði að greiða allan sakarkostnað í málinu, alls um 6,5 milljónir.
Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjaness þann 16. júní