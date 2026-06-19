Ökumaður lét lífið í alvarlegu umferðarslysi á Hálsasveitarvegi rétt norðan við Reykholt á þriðjudaginn, 16. júní. Frá þessu greinir Lögreglan á Vesturlandi í tilkynningu. Slysið átti sér stað þegar tvær fólksbifreiðar lentu saman, en þeim hafði verið ekið hvorri úr sinni áttinni. Ökumenn og farþegi voru fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi þar sem ökumaður annarrar bifreiðarinnar lést. Rannsóknardeild lögreglunnar á Vesturlandi fer með rannsókn málsins.
Ökumaður látinn eftir alvarlegt umferðarslys á Hálsasveitarvegi
Ritstjórn DV
Föstudaginn 19. júní 2026 11:48
Mynd
Beinni vakt lokið