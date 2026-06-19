Ofar gengur til liðs við Nova

Í dag var gengið frá kaupum Nova Klúbbsins á öllu hlutafé Ofar. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem fer hér á eftir í heild sinni.
Ofar hefur um árabil verið í fararbroddi á sviði tæknilausna fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir með framúrskarandi þjónustu og öflugu samstarfi við alþjóðlega tæknirisa á borð við Lenovo, Canon, IBM, Bose og Sony. Kaupin eru mikilvægt skref í að styrkja Nova Klúbbinn sem eignarhaldsfélag með aðgreindar tekjustoðir á sviði þjónustu, tækni og innviða.
Með kaupunum verður Ofar hluti af samstæðu Nova Klúbbsins frá og með 1. júní síðastliðnum. Í ljósi þess mun Nova Klúbburinn endurskoða útgefnar fjárhagslegar horfur fyrir árið í heild og birta á markaði svo fljótt sem unnt er. Endanlegt heildarvirði (e. Enterprise value) kaupanna að teknu tilliti til nettó stöðu veltufjármuna og hreinna vaxtaberandi skulda á uppgjörsdegi nemur 4.349 m.kr. sem greiðist með nýju láni, að fjárhæð 2.700 m.kr., og handbæru fé.
Leit stendur nú yfir að nýjum framkvæmdastjóra Ofar. Stjórn félagsins munu skipa Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova Klúbbsins, sem gegna mun stjórnarformennsku, Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, og Jón Björnsson, forstjóri Veritas, sem gegnt hefur stjórnarformennsku í Ofar. Ofar mun að öðru leyti starfa áfram undir eigin vörumerki og stjórnendum.
„Það er ánægjulegt hversu greiðlega kaupin hafa gengið fyrir sig. Þetta þýðir að hægt verður að vinna hratt úr þeim samlegðartækifærum sem felast m.a. í auknu vöruframboði, aukinni krosssölu milli ólíkra markhópa félaganna og hagræðingu í birgðahaldi. Hjá Ofar er öflugt teymi á mikilli siglingu, enda eykst eftirspurn eftir tæknibúnaði hratt á tímum gervigreindar og uppbyggingar í gagnversiðnaði á Íslandi. Við trúum því að tæknin eigi að einfalda lífið, gera það skemmtilegra og auðvelda fólki og fyrirtækjum að koma hlutunum í verk. Ofar er í tíðum samskiptum við fjölmörg íslensk fyrirtæki, veitir þeim framúrskarandi þjónustu og þekkir því þarfir þeirra vel.” segir Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova Klúbbsins.