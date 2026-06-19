Jóhann Páll: Vindmyllurnar munu bara rísa á „örfáum afmörkuðum svæðum“

Vindorkuver munu einvörðungu rísa á örfáum afmörkuðum svæðum í sátt við nærsamfélagið segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, í tilkynningu í tilefni þess að Alþingi samþykkti í morgun verndar- og orkunýtingaráætlun.
Áform um að reisa vindmyllugarða á Íslandi hafa verið umdeild og sendu margir inn umsögn. Að mati Landverndar hafa vindmyllur víðtækari landslags- og náttúruáhrif en aðrar virkjanir og áhrif á votlendi stórlega vanmetin. Að mati Samtaka iðnaðarins eru hér á landi kjöraðstæður fyrir vindorkuver. Fuglavernd telur að vernda þurfi öll mikilvæg fuglasvæði og að búa þurfi til heildaráætlun áður en lengra sé haldið.
Í tilkynningunni segir Jóhann Páll að nýju lögin séu strangari en áður. „Vindorkunýting verður útilokuð á svæðum sem hafa verið friðlýst eða njóta sérstakrar verndar,“ segir hann. Þá verði fallið frá öllum hugmyndum um flýtimeðferð vindorkugarða fram hjá rammaáætlun og áhrifavald nærsamfélagsins verði hámarkað.
„Vindorka gegnir ómissandi hlutverki í þeirri orkuskiptabyltingu sem nú á sér stað um allan heim. Þegar vel tekst til getur vindorkunýting verið afturkræfari og valdið minna vistkerfisraski en aðrir orkukostir,“ segir Jóhann Páll.
„Það breytir ekki því að um er að ræða stór mannvirki sem hafa mikil sjónræn áhrif og geta valdið hörðum deilum í sveitum landsins.“
Vindmyllurnar munu því einungis rísa á örfáum afmörkuðum svæðum. „Vindorkuver munu einvörðungu rísa á örfáum afmörkuðum svæðum í sátt við nærsamfélagið, þar sem starfsemin er til þess fallin að styðja við atvinnu- og byggðaþróun og hagkvæma uppbyggingu raforkuflutningskerfisins.“