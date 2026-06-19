Jakob svarar gagnrýni á Bergmál – „Það er ekki eins og það sé verið að slíta eitthvað af fólki“

„Hér var að ljúka stórum pródúksjónfundi. Tugir starfsmanna, lögreglumanna, gæslumanna, umferðarstýringarmanna og allra sem ætla að tryggja hér besta mögulega flæði og gæði,“ segir Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjandi tónlistar- og fjölskylduhátíðarinnar BERGMÁL - KALEO og vinir á Þingvöllum.
Gífurleg eftirvænting er fyrir hátðinni sem búist er við að um 20 þúsund manns sæki. Jakob var staddur á Þingvöllum er DV náði sambandi við hann og segir hann að undirbúningur gangi eins og í sögu.
„Þetta gengur bara rosalega vel. Það er dásamlegt hér ef maður horfir á Almannagjá og inn á svæðið. Þetta er draumi líkast, þessi sýn sem blasir við í þessu blíðskaparveðri.“
Lofar engri hörku
Nokkuð hefur kveðið að óánægjuröddum undanfarna daga um viðburðinn vegna ýmissa takmarkana. Ekki má taka með sér matvæli og drykkjarföng inn á svæðið og ekki klappstóla eða til dæmis regnhlífar.
Jakob bendir á að sérfæði og barnamat megi hafa með sér á svæðið. „En til að tryggja fæðuöryggi þá þurfti að tryggja hér veitingarekstur og ef þú mætir á stað þar sem er veitingarekstur þá ertu almennt ekki að draga með þér matföng og drykkjarföng. En sko það verður engin harka í því. Það er ekki eins og verið sé að slíta eitthvað af fólki, það er bara verið að vekja athygli á þessu, þetta eru vinsamleg tilmæli. En það verða engin leiðindi með þetta og fullt af fólki þarf á sérfæði að halda og það verður virt.“
Þurfa ekki að óttast lokanir
Í samfélagsmiðlagagnrýni hefur verið minnst á vegalokanir og lýst yfir áhyggjum af því að gestir verði fastir inni á hátíðinni allan tímann, frá kl. 11 til miðnættis, því margir koma til að sjá tiltekin atriði og vilja síðan fara burtu. Jakob segir þessar áhyggjur óþarfar:
„Lögreglan er bara með þau tilmæli að einungis tónleikagestir komi inn á svæðið eftir klukkan þrjú. Það er bara til að greiða fyrir umferð. Flestir tónleikagestir eru búnir að kaupa sér sætaferðir eða bílastæði og eru með armbönd. Þetta er bara ráðstöfun sem mun greiða fyrir umferðinni, það er allt gert tli að hún geti gengið sem greiðast fyrir sig. En það festist enginn inni á svæðinu, hver sem er getur farið farið þegar honum sýnist á brott.“
DV spurði Jakob einnig út í áhyggjur af því að ekki megi hafa með sér bakpoka, klappstóla, regnhlífar og annað. Hann bendir á að þetta snúist um að gæta öryggis og koma í veg fyrir vopnaburð á svæðinu. „Þetta verður ekki harkan sex, en af öryggisástæðum verður vopnaleit. Við erum ekki að fara að hleypa fólki með hnífa eða eggvopn inn á svæðið.
Falleg skemmtun
Jakob lofar fallegri skemmtun fyrir alla fjölskylduna og veðurspáin er góð. Hann segir stefna í 20 þúsund manna þátttöku. Segir hann fáa miða vera eftir til sölu. Eitthvað hefur hann heyrt af því að miðar gangi kaupum og sölum, meðal annars vegna óánægju með takmarkanir en hann segist eingöngu hafa séð umfjöllum það á einum spjallþræði á Facebook. Ekkert bendi til annars en það stefni í þá mætingu sem spáð hefur verið.
„Það eru ákveðin ruðningsáhrif, þegar svona margir eru að fara þá vijia hinir fara líka.“
Í heildina hefur undirbúningur fyrir hátíðina gengið frábærlega og Jakob er fullur tilhlökkunar fyrir morgundeginum.