Hagfræðingar segja frétt Morgunblaðsins um íslensku matarkörfuna villandi og „út í hött“

Síðustu helgi birtist frétt í Morgunblaðinu sem vakti mikla athygli. Þar er því haldið fram að matarkarfan sé 40 prósentum ódýrari á Íslandi en í aðildarríkjum Evrópusambandsins (ESB). Þessa fullyrðingu rökstuddi miðillinn með því að bera saman kaupmátt Íslendinga og verðlag í hlutfalli við ráðstöfunartekjur á mann.
Heimildin bar fréttina undir hagfræðinga og sérfræðinga en viðmælendur miðilsins voru á einu máli um að framsetning Morgunblaðsins væri að lágmarki villandi og í versta falli „út í hött“.
Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur sem hefur starfað bæði hjá EFTA og Efnahags- og samvinnustofnun OECD segir að matvælaverð á Íslandi sé eftir sem áður hærra en í ESB þó svo að hátt matvælaverð sé viðráðanlegra fyrir suma hópa sem eru með hærri tekjur. Það sé þó rangt að nota þá stöðu til að fullyrða að matarkarfan sé 40 prósentum ódýrari. Morgunblaðið sé að byggja fullyrðinguna á meðalráðstöfunartekjum sem geti litast verulega af tekjum þeirra tekjuhæstu.
Hafði Þorsteinn einnig tjáð sig um Moggafréttina í færslu á Facebook þar sem hann sagði gögn Moggans í besta falli benda til þess að háar meðaltekjur geti að einhverju leyti vegið upp á móti háu matvælaverði.
„Mikið ber á misvísandi framsetningu í umræðunni um mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þannig er fullyrt á forsíðu Morgunblaðsins að matvælaverð á Íslandi sé 40% lægra en í Evrópusambandinu þegar tekið er tillit til tekna. Gögnin styðja ekki þá staðhæfingu. Þau benda fremur til þess að háar tekjur Íslendinga geti gert matvæli hlutfallslega viðráðanlegri en beinn samanburður á verðlagi gefur til kynna.“
Þórólfur Matthíasson, fyrrverandi hagfræðiprófessor, segist aldrei hafa séð álíka samanburð áður enda sé hann „út í hött.
Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, segir um útreikninga Morgunblaðsins: „Það eru til þrjár tegundir lyga. Það er hvít lygi, haugalygi og svo tölfræði.“
Áður hafði DV vakið athygli á rökræðum um frétt Morgunblaðsins við færslu Pawels Bartoszek, en hann fullyrti á Facebook að fréttin væri beinlínis röng en hagfræðingurinn Konráð S. Guðjónsson og Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor emeritus voru á öðru máli.
Konráð sagði meðal annars í áðurnefndri frétt Morgunblaðsins að það væri með ólíkindum að umræðan um hátt verðlag sé sífellt að skjóta upp kollinum án samhengis við tekjur og kaupmátt.
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