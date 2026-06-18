Sótt að Vilhjálmi á bæjarstjórnarfundi: „Núverandi aðstoðarmaður er ekki á sviðsstjóralaunum“

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins sóttu að Vilhjálmi Árnasyni, nýjum bæjarstjóra Reykjanesbæjar, á bæjarstjórnarfundi á þriðjudag, greiddu fulltrúarnir atkvæði gegn ráðningu hans og gagnrýndu „ofurlaunasamning“ og ráðningu aðstoðarmanns.
Vilhjálmur er oddviti Sjálfstæðisflokksins og er nú í meirihluta með Miðflokknum, verður hann með 2,6 milljónir króna í bæjarstjóralaun ofan á 240 þúsund krónur sem kjörinn fulltrúi. Réð hann nýverið Hermann Nökkva Gunnarsson sem aðstoðarmann sinn, hann var áður blaðamaður á Morgunblaðinu.
Sjá frétt: Vilhjálmur ráðinn bæjarstjóri án þess að fyrir lægi ráðningarsamningur
Guðný Birna Guðmundsdóttir, oddviti Samfylkingarinnar, lagði fram harðorða bókun á fundinum. „Það vekur furðu hversu hratt sjónarmið geta breyst við það eitt að færast úr minnihluta í meirihluta. Þeir flokkar og bæjarfulltrúar sem gagnrýndu áður há laun og sérkjör bæjarstjóra, og töldu þau úr takti við kjör almenns starfsfólks, leggja nú sjálfir fram ráðningarsamning sem felur í sér sambærileg eða jafnvel betri kjör,” segir í bókuninni
Aðeins ellefu mánuðir séu síðan laun bæjarstjóra hafi verið lækkuð um 10% vegna fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og með tilliti til samfélagslegrar ábyrgðar, þá sé ráðinn nýr bæjarstjóri sem hafi ekki reynslu af sambærilegu starfi ráðinn á sambærileg kjör. „Því má gera ráð fyrir að heildarlaun verði vel yfir þrjár milljónir króna á mánuði og þar með hærri en laun æðstu ráðherra, forsætisráðherra og borgarstjóra, fyrir nýjan bæjarstjóra án reynslu af sambærilegu starfi og án reynslu af rekstri á stórum 1.200 manna vinnustað,“ segir í bókunni. „Við getum því ómögulega samþykkt ofurlaunasamning nýs bæjarstjóra.“
Gunnlaugur Kárason, oddviti Miðflokksins, tók til varnar fyrir laun bæjarstjórans, hann sagði ekki rétt sem haldið hefði verið fram að launin gætu farið yfir þrjár milljónir ef teknar yrðu inn greiðslur fyrir aðra fundi. Þetta væru laun sambærileg fyrrum bæjarstjóra og þar að auki greiðsla fyrir að vera kjörinn fulltrúi. „Við erum að hagræða og þetta er byrjun. Þetta er sambærilegt við laun fyrrum bæjarstjóra. Það er ekki rétt að verið sé að fara yfir þrjár milljónir,“ sagði Gunnlaugur.
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, fulltrúi Framsóknarflokksins, lagði fram bókun sem sneri að ráðningu Hermanns Nökkva. Segir að óskað sé eftir að starfslýsing hans og ráðningasamningur verði lagður fram. „Bæjarfulltrúar Framsóknar og Samfylkingar furða sig á því að nýr bæjarstjóri virðist taka þá einhliða ákvörðun að ráða sér aðstoðarmann og með því brjóta sveitarstjórnarlög þrátt fyrir að hafa verið bent á að slíkt væri óheimilt,“ segir bókuninni.
„Bæjarstjóri í umboði nýs meirihluta gerist því sekur um að ráða í stöðu sem ekki er samþykkt í fjárhagsáætlun, er ófjármögnuð og fer yfir fjárheimildir og ætlar ekki að leggja fram ósk um viðauka í bæjarráði sem afgreiða þarf í bæjarstjórn og með því brýtur bæjarstjóri gegn 63.gr. sveitarstjórnarlaga.“
Vilhjálmur steig í pontu á fundinum og svaraði fyrir ráðningu aðstoðarmannsins.
„Það er alveg ljóst að hér er minnihlutinn farinn að kvarta undan þeim vinnureglum og þeirri vinnumenningu sem þau innleiddu sjálf síðastliðin tólf ár,“ sagði Vilhjálmur. Hann tók eftir því þegar hann hóf störf að það væri gert ráð fyrir að hann væri með aðstoðarmann. „Öll stjórnsýslan var teiknuð upp miðað við það. Og því starfi hefði verið sinnt alveg þangað til að ég tók við.“
Fyrrum aðstoðarmaður bæjarstjóra hafi farið inn í stöðu sviðsstjóra en sinnti áfram hlutverki aðstoðarmanns bæjarstjóra. „Núverandi aðstoðarmaður er ekki á sviðsstjóralaunum, það er nokkuð ljóst.“
Hann sagði jafnframt að um væri að ráða tímabundna ráðningu, ef stöðunni verður haldið þá komi hún á næstu fjárhagsáætlun. „Við erum hér að ræða um hálft stöðugildi sem hefur alltaf verið til staðar í bænum og hefur alltaf verið mannað.“
Sagði bæjarstjórinn að það verði nóg um að vera þegar kæmi að umræðum um fjárhagsmál bæjarins. „Sýnist manni þegar við tökum við því fjárhagsbúi sem við tökum við að það verði nægt að gera þar og mörg vinnubrögðin sem við þurfum að vinda ofan af í þeirri vinnu.“