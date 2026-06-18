SJÁ: Nýr vettvangur fyrir Evrópuumræðuna

Stofnfundur félagasamtakanna SJÁ verður haldinn á Kjarvalsstöðum í dag kl. 18 til 20 og er opinn öllum.
SJÁ er samkvæmt fréttatilkynningu nýr vettvangur fyrir uppbyggilega og skynsama umræðu um framtíð Íslands og tækifærin sem geta falist í því að sjá samning við Evrópusambandið. Já til að sjá!
Þrír einstaklingar úr ólíkum áttum samfélagsins hafa tekið höndum saman og stofnað félagasamtök með það fyrir augum að skapa vettvang til að koma saman og ræða framtíð Íslands á opinn og jákvæðan hátt - óháð stjórnmálaskoðunum.
Að verkefninu standa Berglind Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur, Jónas Hagan fjárfestir og atvinnurekandi og Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri. Þau eiga það sameiginlegt að telja mikilvægt að Íslendingar fái tækifæri til að kynna sér af eigin raun hvað aðildarsamningur við Evrópusambandið myndi fela í sér.
„Okkur fannst vanta vettvang þar sem jákvætt fólk getur komið saman þvert á flokka og skoðanir. Fólk sem telur mikilvægt að þjóðin fái að sjá samning áður en endanleg ákvörðun er tekin um næstu skref. Þetta mál vekur upp stórar spurningar sem áhugavert er að velta upp og ræða. Markmið okkar er að stuðla að upplýstri umræðu og skapa rými fyrir góð samtöl um eitt stærsta framtíðarmál þjóðarinnar,“ segja skipuleggjendur.
Viðburðurinn er öllum opinn og er hugsaður sem tækifæri til að kynnast, skiptast á skoðunum af virðingu og efla uppbyggilega umræðu um framtíð Íslands.