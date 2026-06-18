Prís ódýrast af lágvöruverðsverslunum

Ný könnun Verðlagseftirlits ASÍ á matvöruverði sýnir allt að 30 prósenta verðmun á einstökum vörum.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá ASÍ. Verðlagseftirlit ASÍ kannaði verð á matvöru dagana 8-14. júní í níu verslunum. Verð voru könnuð í Bónus, Krónunni, Nettó, Hagkaupum, Krambúðinni, Kjörbúðinni, Fjarðarkaupum, Prís og SPAR.
Þegar verð eru borin saman á 289 vörum sem fengust í lágvöruverslunum, þeim Bónus, Krónunni, Nettó og Prís, var lægsta verðið oftast að finna í Prís.
Verslunin er með lægsta verð á fjölmörgum vörum í öllum helstu vöruflokkum, þar á meðal mjólkurvörum, brauðvörum, kjötvörum, drykkjarvörum og ýmsum þurrvörum. Að jafnaði var verð á vörum í Bónus um 5,5% hærra en þar sem varan fékkst á lægsta verði, sem í nær öllum tilfellum var í Prís. Verð á vörum í Krónunni var að jafnaði 6% hærra og Nettó um 11% hærra.