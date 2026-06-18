Iris Edda Nowenstein, lektor í íslenskri málfræði og máltækni við Háskóla Íslands og talmeinafræðingur á Landspítalanum, segir orðræðuna um íslenska málvernd oft einkennast af hugmyndum um yfirvofandi hættur sem þurfi að verjast. Í viðtali við Þorstein Einarsson hjá Karlmennskan segir Iris gjarnan talað um að verjast þurfi áhrifum annarra tungumála og að hreinsa íslenskuna af slettum.
„Orðræðan um íslenska málvernd er svolítið eins og stríð og sótthreinsun. Það er alltaf verið að tala um ógnirnar sem steðja að íslenskunni, að við þurfum að verjast og að það þurfi að hreinsa tungumálið af slettum. Slettur séu eitthvað skítugt,“ segir hún.
Iris telur að slík nálgun geti haft víðtækari afleiðingar en margir geri sér grein fyrir. Með því að setja ensku stöðugt fram sem ógn sé jafnframt verið að senda þau skilaboð að önnur tungumál eigi síður heima í íslensku samfélagi.
„Ef við erum með þá sýn að öll tungumál sem taka eitthvað pláss í íslensku málsamfélagi ógni framtíðarhorfum íslenskunnar, þá gæti það haft sem afleiðingu skaðleg viðhorf gagnvart fjöltyngi og þar af leiðandi gagnvart innflytjendum.”
Iris bendir jafnframt á að viðhorf til fjöltyngis séu ekki alltaf samkvæm sjálfum sér. Á meðan ákveðin tungumál njóti virðingar og séu talin eftirsóknarverð geti önnur verið tengd neikvæðum staðalímyndum eða talin minna virði.
„Það er rosa fínt að fara á frönskunámskeið en ef þú ert að læra ensku af því að horfa á YouTube-myndbönd þá er það ekki nógu gott. Þannig hömpum við ákveðnum tegundum af fjöltyngi en fordæmum oft það sem tengist menningu ungs fólks eða jaðarsettum hópum.“
Ekki vænlegt að líta á önnur tungumál sem ógn
Iris kom sex ára gömul til Íslands og ólst upp við að tala frönsku við móður sína og spænsku við föður sinn. Hún segir reynslu sína af því að læra íslensku sem annað mál hafa mótað bæði rannsóknir sínar og sýn á tungumálið.
Iris telur mikilvægt að ræða íslenskuna sem lifandi og breytilegt tungumál fremur en að líta á hana sem fyrirbæri sem þurfi stöðugt að verja gegn utanaðkomandi ógnum.
„Ég lærði íslensku sem annað mál. Ég kom til Íslands þegar ég var sex ára og ólst upp við að tala frönsku við mömmu mína og spænsku við pabba minn, þannig að það er líka reynsla sem ég tengi inn í mínar rannsóknir, hvernig það er að læra íslensku sem annað mál,“ segir hún.
Fordómar gagnvart málfari ástæðulausir
Iris segir að fólk dragi oft ályktanir um greind, menntun eða skoðanir annarra út frá því hvernig það talar eða skrifar. Hún bendir á að stafsetningarvillur eða tiltekið málfar sé gjarnan túlkað sem merki um vanþekkingu þótt slíkar ályktanir eigi sér oft litla stoð í raunveruleikanum.
„Við förum ósjálfrátt að gera ráð fyrir því að einhver sem segir „sumir segja“ sé karlremba, að ástæðulausu. Alveg eins og við gerum ráð fyrir því að einhver sem segir „mér langar“ sé vitlaus, að ástæðulausu,“ segir Iris og bendir einnig á að umræða um kynjað og kynhlutlaust tungumál geti orðið tilfinningaþrungin. Tungumálið beri með sér gamlar hugmyndir um kyn og vald og því séu breytingar oft krefjandi fyrir fólk. Að mati Irisar þarf aukið umburðarlyndi í þessu samhengi.
„Það þarf umburðarlyndi í báðar áttir. Fólk sem vill ekki breyta neinu í tungumálinu verður að sýna umburðarlyndi og femínistar sem eru flinkir í að breyta tungumálinu verða líka að hafa í huga að mörgum finnst þetta erfitt.“
Vill meiri málrækt en minni ótta
Iris segir mikilvægt að nálgast íslenskuna af umburðarlyndi og gera sér grein fyrir því að breytingar á tungumáli séu eðlilegur hluti af þróun þess.
„Þegar við tölum um það að einhver sé vel máli farinn hvað þýðir það eiginlega? Þýðir það að þú ert flinkur í að segja ekki „mér langar”, eða þýðir það að þú getur verið skapandi og leikið þér að tungumálinu?“ segir Iris og bendir á að margir rapparar leiki sér listilega vel með tungumálið og nái að beisla frumatkvæðisgerðir, stytta sérhljóð og lengja samhljóð á móti.
„Þetta er lalala, mamama, bababa, sama atkvæðagerð og fyrstu atkvæðagerðir barna. Mér finnst svo augljóst að það þarf mikla málfærni til þess að vera góður rappari.”
Að hennar mati ætti áherslan frekar að vera á málrækt en ótta. „Mér finnst skipta máli að hugsa um íslenskuna út frá málrækt frekar en út frá því að fordæma ógnir sem vísindin styðja ekkert endilega að séu til staðar,“ segir hún.
Viðtalið við Irisi Eddu Nowenstein er aðgengilegt í hlaðvarpinu Karlmennskan en hægt er að horfa hér: