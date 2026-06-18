Miðaldra breskt par ákært í risastóru amfetamínmáli

Breskt par á fimmtugsaldri, þau Angela Lousie Derbyshire og Darren Christopher Rollisson, hafa verið ákærð fyrir stórfellt fíkniefnabrot. Þau eru sökuð um að hafa sunnudaginn 12. apríl 2026 staðið saman að innflutningi á tæplega 32 kílóum af amfetamíni.
Þau földu efnin hvort í sinni ferðatöskunni, skipt um það bil til helminga. Parið var að koma með flugi frá Manchester til Keflavíkur.
Dómafordæmi gefa til kynna að innflutningur á svo miklu magni af amfetamíni geti leitt til margra ára fangelsisdóms.
Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 16. júní síðastliðinn.