Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona er látin

Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona lést í gær, þann 17. jún, 86 ára að aldri. Frá þessu greina aðstandendur í tilkynningu.
Margrét Helga útskrifaðist úr leiklistarskóla Þjóðleikhússins árið 1967 og starfaði hjá Þjóðleikhúsinu frá útskrift og til ársins 1972 þegar hún hóf langan og farsælan leikferil sinn hjá Leikfélagi Reykjavíkur. Fyrsta hlutverk hennar hjá Leikfélagi Reykjavíkur (LR) í Iðnó var Ugla í Atómstöðinni og hefur enginn íslenskur leikari leikið í fleiri hlutverk í Laxness verkum en Margrét Helga. Sigurlína í Sölku Völku var eitt af þeim hlutverkum sem stóð henni ætíð nærri.
Margrét Helga var máttarstólpi í starfi Leikfélags Reykjavíkur alla tíð og ásamt öðrum lék hún launalaust í fjölmörgum miðnætursýningum LR til að safna fyrir byggingu Borgarleikhússins. Minnisstæð hlutverk hennar á leiksviðinu eru fjölmörg, í Saumastofunni í leikstjórn Kjartans Ragnarssonar, í Degi vonar í leikstjórn Stefáns Baldurssonar, í Öndvegiskonum í leikstjórn Viðars Eggertssonar og svo sló hún eftirminnilega í gegn í einleiknum Sigrún Ástrós, sem hún kom sjálf með til leikhússins og greiddi fyrir þýðingu verksins og lék yfir 100 sinnum, leikstjóri var Hanna María Karlsdóttur. Eitt af síðustu hlutverkum Margrétar Helgu hjá Leikfélagi Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu var aðalhlutverkið í verkinu Fjölskyldan (Ágúst í Osage-sýslu) sem Hilmir Snær Guðnason leikstýrði og gekk yfir tvö leikár. Margrét Helga fékk Grímuverðlaun sem besta leikkona í aðalhlutverki fyrir túlkun sína á Violet Weston í Fjölskyldunni. Eftir það lék hún m.a. í Hreinsun, leikstjóri Stefán Jónsson, í Þjóðleikhúsinu. Síðasta frumsýning Margrétar Helgu, þegar hún var komin fast að áttræðu, var í Borgarleikhúsinu, þann 11. janúar árið 2020, en þar fór hún með hlutverk Marínu fóstru í Vanja frændi í leikstjórn Brynhildar Guðjónsdóttur.
Margrét Helga var fjölhæf leikkona og henni fórust vel bæði dramtísk hlutverk sem og hlutverk í gamanverkum, söng – og danssýningum og á ferlinum lék hún yfir 200 hlutverk í sviðsverkum, útvarpsleikritum, kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hún hlaut Edduverðlaunin í tvígang; árið 1999 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Englar alheimsins, og árið 2012 fyrir leik sinn í kvikmyndinni Eldfjall. Kvkimyndahlutverk Margrétar Helgu voru m.a. í myndunum Bjarnfreðarson, Fúsi, Börn, Kristinhald undir jökli, Stella í Orlofi og Jón Oddur og Jón Bjarni, ásamt fjölda stuttmynda og sjónvarpsþátta.
Árið 2024 hlaut Margrét Helga heiðursverðlaun Grímunnar þar sem henni voru þökkuð framúrskarandi og ómetanleg störf í þágu íslenskrar leiklistar í meira en hálfa öld.
Hún var heiðursfélagi í Leikfélagi Reykjavíkur frá árinu 2017 og Bæjarlistamaður Seltjarnarness árið 2004.
Margét Helga eignaðist þrjú börn, Guðmund Örn Flosason (d.15.02. 2022), Jakobínu Flosadóttir og Val Jóhann Vífilsson.