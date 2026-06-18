Hryðjuverkamálið: Sindri í 18 mánaða fangelsi og Ísidór í 15 mánaða

Landsréttur dæmi í dag Sindri Snæ Birgisson í 18 mánaða fangelsi og Ísidór Nathansson í 15 mánaða fangelsi fyrir vopnalagabrot.
Landsréttur sýknaði tvímenningana af ákæru um tilraun til hryðjuverka. Er þetta í annað sinn sem Landsréttur kveður upp dóm í málinu en Hæstiréttur ómerkti fyrri dóm Landsréttar. Hæstiréttur taldi galla hafa verið á sönnunarmati Landsréttar og vísaði málinu aftur þangað til endurnýjaðrar meðferðar.
Þetta staðfestir Sveinn Andri Sveinsson lögmaður Sindra í samtali við DV en dómurinn var kveðinn upp kl. 15.
Ákæran gegn þeim Sindra Snæ Birgissyni og Ísidór Nathanssyni var að mestu leyti byggð á rannsóknum lögreglu á skilaboðaspjalli þeirra þar sem þeir létu hugann reika um ýmiskonar óhæfuverk, meðal annars tilræði gegn þjóðþekktu fólki. Mjög skorti á gögn um eiginlegar tilraunir til undirbúnings hryðjuverka.