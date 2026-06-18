Björn fengið nóg: „Sem blaðamaður neita ég að sitja þögull“

Björn segir að þetta sé meðal þess sem hann og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ræða í þættinum Rauða borðið á Samstöðinni í kvöld.
„Hún hefur mátt þola hótanir sem ekki verða ræddar frekar hér. En sem blaðamaður neita ég að sitja þögull og láta þá andstyggð normalíserast. Það er eins og að sumt vinalaust og biturt fólk, sjái engan annan tilgang í lífinu en að traðka mannorð ókunnugra í svaðið, stundum bara vegna þess að fólk er tilfinningalega ósammála um hvað felst í aðild að ESB!,“ segir Björn í færslu á Facebook-síðu sinni.
Björn tekur fram að „opinberum fígúrum“ eigi að veita mikið aðhald og fáir hafi predikað meira um það en hann. „En það skiptir máli að aðhaldið sé sett fram án ofbeldis!,“ segir hann og birtir skjáskot af Internetinu sem tengjast rógi og hótunum gegn honum síðustu daga.
„Ég birti þessi ummæli einkum í þeim tilgangi að almenningur sjái nöfn hatursorðræðufólksins. Kannski hittið þið þetta fólk sem vill láta hengja mann og annan eða saga af manni hausinn í skírnarveislu um helgina eða úti í búð. Kannski brosir það til ykkar en það er engin ástæða til að þið brosið til baka. Þvert á móti! Með birtingu á þessum skjáskotum sjáið þið hvern mann sumt fólk hefur að geyma. Eitt er tilhæfulaust bull. Annað er hrein ógn,“ segir hann.
Björn segir að einn ákveðinn einstaklingur sem hann segir að hafi hamast einna mest á netinu síðustu daga hafi áður verið kærður til lögreglu vegna hótana. Kveðst Björn íhuga að gera slíkt hið sama ef „ógeðinu vindur frekar fram“ eins og hann orðað það.
„Og svo því sé haldið til haga hvað varðar minn rétt til að hafa skoðanir: Samstöðin er eins og Þorvaldur Gylfason hagfræðingur segir sjálfstæður fjölmiðill og þarf ekki að vera hlutlaus í öllum málum. Ég hef marglýst því yfir við Rauða borðið að ég mun segja já í ágúst-kosningunni en ekki hef ég hugmynd um hvað ég myndi segja síðar ef kosið verður um aðild. Vegna þess að enginn veit hvernig samningurinn myndi líta út. Þess vegna segi ég já í ágúst. Það er ekkert leyndarmál,“ segir Björn en færsluna og skjáskotin má sjá hér að neðan.