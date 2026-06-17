Uppnám varð í Laugarneshverfi – „Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“

Íbúi í Laugarneshverfi kvartaði í nótt yfir hávaða frá þjófavarnarkerfi, í íbúahópi hverfisins á Facebook. Í morgun veitti annar íbúi þau svör að orsakavaldurinn væri gasblöðrur.
Íbúinn sem kvartaði í nótt sagði þetta að minnsta kosti aðra nóttina í röð sem þetta heyrðist. Taldi íbúinn líklegt að um væri að ræða þjófvarnarkerfi í bíl sem gæfi frá sér hávaðann og spurði:
„Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“
Í morgun veitti síðan annar íbúi þau svör að hann hefði fengið þær upplýsingar frá Öryggismiðstöðinni að gasblöðrur hefðu komið af stað hreyfiskynjurum í þjófavarnarkerfi verslunar Krambúðarinnar og á þar væntanlega við verslunina í Laugalæk. Sagðist hann ætla að ræða þetta við starfsfólk verslunarinnar og biðja það um að gera ráðstafanir svo kerfið fari ekki aftur af stað að ástæðulausu um miðja nótt. Hvatti íbúinn nágranna sína til að gera það sama.
Það virðist greinilega ekki vanþörf á því annar íbúi vill meina að kerfið hafi farið af stað nokkrar nætur í röð.