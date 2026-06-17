Þessi 14 voru sæmd fálkaorðunni í dag

Halla Tómasdóttir forseti Íslands sæmdi 14 Íslendinga heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í dag. Þau sem hluti orðu að þessu sinni eru:
- Andri Snær Magnason, rithöfundur, fyrir skapandi störf í þágu framtíðar.
- Anna Björnsdóttir, kórstjóri, fyrir störf að mennta-, menningar- og félagsmálum í heimabyggð.
- Ásdís Thoroddsen, leikstjóri, fyrir framlag til miðlunar á íslenskri menningararfleifð.
- Ásgeir Haraldsson, barnalæknir og prófessor emeritus, fyrir fjölþætt störf á sviði barnalækninga og ónæmisfræða.
- Hákon Ingvi Hansson, dýralæknir, fyrir framlag til atvinnumála og samfélagsmála í heimabyggð.
- Hrefna Sætran, matreiðslumeistari, fyrir frumkvöðla- og uppbyggingarstarf í matreiðslu og veitingahúsarekstri.
- Hreinn Valdimarsson, hljóðmeistari, fyrir framlag til hljóðvinnslu og varðveislu hljóðminja.
- Karólína Elísabetardóttir, bóndi, fyrir frumkvöðlastarf í baráttunni gegn riðu í sauðfé.
- Kolbrún Elfa Sigurðardóttir, kennari og fornfræðingur, fyrir framlag í þágu menntamála og klassískrar menntunar.
- Miyako Þórðarson, prestur, fyrir störf í þágu heyrnarlausra.
- Ólafur Arnalds, jarðvegsfræðingur, fyrir frumkvöðlastarf í rannsóknum á íslenskri náttúru og miðlun þeirra.
- Ólafur Ólafsson, fyrirliði og körfuboltaleikmaður, fyrir þjónustu við heimabyggð á krefjandi tímum.
- Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins – íslensk strandmenning, fyrir störf í þágu íslenskrar þjóðmenningar.
- Þorsteinn Eggertsson textahöfundur, fyrir framlag til íslenskrar dægurmenningar.
Hin íslenska fálkaorða er íslensk heiðursviðurkenning sem veitt er einstaklingum, bæði íslenskum og erlendum, en forseti Íslands sæmir íslenska ríkisborgara fálkaorðunni tvisvar á ári, 1. janúar og 17. júní.