Stærðin virðist skipta máli þegar kemur að launum bæjarstjóra

Nú þegar nýtt kjörtímabil er gengið í garð í sveitarstjórnum landsins er óðum verið að ganga frá ráðningarsamningum við borgar-, bæjar-, eða sveitarstjóra. DV hefur fjallað um ráðningarsamninga nokkurra þeirra og þegar þessir samninar eru bornir saman þá virðast launin fara nokkurn veginn eftir því hversu fjölmennt viðkomandi sveitarfélag er.
Hluti af stærstu sveitarfélögum landsins hafa birt ráðningarsamninga sinna bæjar- eða borgarstjóra. Þetta eru Reykjavík, Akureyri, Kópavogur og Mofellsbær en ráðningarsamningar við bæjarstjóra Reykjanesbæjar, Hafnarfjarðar og Garðabæjar hafa enn ekki verið birtir. DV hefur einnig gert grein fyrir launum bæjarstjóra Vestmannaeyja og Ísafjarðarbæjar. Sum sveitarfélög greina frá því í fundargerðum að gerður hafi verið ráðningarsamningur við bæjarstjóra og hann samþykktur af bæjarstjórn án þess þó að birta samninginn en meðal þeirra sveitarfélaga sem kosið hafa að fara þessa leið eru Fjarðabyggð, Múlaþing, Dalvíkurbyggð og Vogar.
Þegar þeir ráðningarsamningar sem DV hefur fjallað um eru bornir saman þá stendur Hildur Björnsdóttir sem stýrir fjölmennasta sveitarfélaginu, Reykjavík, upp úr. Heildarlaun hennar eru rétt um 3 milljónir króna á mánuði en ráðningarsamningur hennar var staðfestur í borgarstjórn í gær. Hildur fær einnig aðgang bíl og bílstjóra sem stendur æðstu stjórnendum annarra sveitarfélaga ekki til boða.
Bæjarstjóri næst fjölmennasta sveitarfélagsins, Kópavogs, Ásdís Kristjánsdóttir er samkvæmt ráðningarsamningi með um 2,6 milljónir króna í heildarlaun á mánuði en þó bætast við laun fyrir setu í bæjarstjórn, ráðum og nefndum en engar tölur yfir þær greiðslur eru nefndar, aðeins að þær taki mið af launum bæjarfulltrúa á hverjum tíma. Því er ekki fyllilega skýrt hversu nálægt launum Hildar laun Ásdísar eru. Hildur er einnig eins og Ásdís kjörinn fulltrúi en fær ekki greitt aukalega fyrir setu í borgarstjórn, ráðum og nefndum.
Ásdísi er einnig útveguð slysa- og líftrygging en aðeins er slysatryggingar getið í ráðningarsamningi Hildar. Uppsagnarákvæðið er einnig hagstæðara í samningi Ásdísar en henni eru tryggð laun bæjarstjóra út uppsagnarfrestinn þótt hún myndi taka við lægra launaða starfi.
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Þegar kemur að fjölmennasta sveitarfélaginu, sem birt hefur ráðningarsamning við sinn bæjarstjóra, næst á eftir Reykjavík og Kópavogi þá er Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri á Akureyri með svipuð laun og Ásdís, þegar kemur að uppgefnum tölum, eða um 2,6 milljónir króna á mánuði.
Berglind, sem er einnig oddviti Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn, fær hins vegar ekki greitt aukalega fyrir setu í bæjarstjórn og nefndum og ráðum á vegum bæjarins. Sömuleiðis fær hún ekki greitt fyrir ákveðið mikinn akstur, vegna starfsins, eins og Ásdís heldur samkvæmt akstursdagbók. Henni er einnig útveguð slysa og líftrygging.
Berglind er með styttri uppsagnarfrest en bæði Hildur og Ásdís, þrjá mánuði á meðan hinar tvær eru með sex mánaða uppsagnarfrest í sínum samningum.
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Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri í Mosfellsbæ er rétt undir bæjarstjórum Akureyrar og Kópavogs með 2,5 milljónir króna í laun á mánuði.
Hann er einnig kjörinn bæjarfulltrúi en fær ekki greitt sérstaklega fyrir það.
Bærinn útvegar eins og Kópavogur og Akureyri gera fyrir sína bæjarstjóra Hilmari líftryggingu og uppsagnarfrestur í samningi hans er sex mánuðir.
DV kannaði einnig laun tveggja bæjasrtjóra á landsbyggðinni sem stýra sveitarfélögum sem eru með um 4.000 til 4.500 íbúa.
Í Vestmannaeyjum var Íris Róbertsdóttir ráðin bæjarstjóri og er þetta þá þriðja kjörtímabilið í röð sem að hún gegnir starfinu en í þetta sinn er hún þó ekki einnig kjörinn fulltrúi.
Uppgefin heildarlaun í ráðningarsamningi Írísar eru nokkuð lægri en laun þeirra bæjarstjóra sem áður hafa verið nefndir eða um 1,7 milljónir króna á mánuði en hún fær einnnig greitt fyrir fasta yfirvinnu í hverjum mánuði en engin upphæð er nefnd í því samhengi.
Vestmannaeyjabær greiðir iðgjöld af sjúkra- og slysatryggingu Írisar en engin líftrygging er nefnd í hennar ráðningarsamningi.
Eilítið færri búa í Ísafjarðarbæ en Vestmannaeyjum en uppgefin heildarlaun Gylfa Ólafssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, eru hærri en uppgefin laun Írisar, 2,1 milljón króna á mánuði. Í ljósi yfirvinnugreiðslna til Írísar er hins vegar munurinn líklega þó eitthvað minni en uppgefnar upphæðir gefa til kynna. Það sem hækkar laun Gylfa á móti er að hann fær greitt fyrir setu sína í bæjarstjórn en hann er oddviti Viðreisnar. Engar upphæðir í því samhengi eru gefnar upp í ráðningarsamningi hans en miðað við reglur á vef bæjarins, frá síðasta ári, ætti setan í bæjarstjórn að bæta um 150 til 200 þúsund krónum við laun hans í hverjum mánuði.
Uppsagnarfrestur ráðningarsamninga Írisar og Gylfa er í báðum tilfellum sex ár.
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Það sem þessi samanburður sem hér hefur verið gerður á launum nokkurra bæjarstjóra og eins borgarstjóra virðist sýna fram á er að eftir því sem sveitarfélagið er fjölmennara því hærri laun fá þeir.