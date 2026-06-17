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Rubio sendir Íslendingum hamingjuóskir – Segir Bandaríkin ætla að halda varnarsamninginn í heiðri

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 17. júní 2026 11:11

Marco Rubio á fundi G7-ríkjanna/Getty

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Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna sendir Íslendingum hamingjuóskir í tilefni þjóðhátíðardagsins 17. júní. Tekur ráðherrann sérstaklega fram að Bandaríkin ætli sér halda varnarsamninginn við Ísland í heiðri.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem birt er á Facebook-síðu bandaríska sendiráðsins á Íslandi og er sögð vera frá Rubio.

Óskar Rubio fyrir hönd Bandaríkjanna íslensku þjóðinni til hamingju með 82 ára afmæli lýðveldisins.

Minnist hann einnig þess að í ár eru 75 ár frá því að varnarsamningurinn milli Íslands og Bandaríkjanna tók gildi. Segir hann samninginn hafa stuðlað að stöðugleika á Norður-Atlantshafi og Norðurskautssvæðinu. Nú þegar Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli sitt séu þau skuldbundin samningnum eins og áður, sem Rubio kallar raunar öryggisbandalag ( e. security alliance).

Því er ekki annað að skilja en að bandarísk stjórnvöld ætli sér að halda samninginn í heiðri og hafi ekki í hyggju að slíta honum en áhyggjur af því hafa farið vaxandi en um leið hafa íslensk stjórnvöld hlotið gagnrýni fyrir að fjarlægjast Bandaríkin um of og færa sig nær ríkjum Evrópusambandsins.

Gerir Rubio því næst að umtalsefni viðskipti landannna og segir meðal annars að orkuvinnsla, gagnaver, sjávarútvegur og að vöxtur í hugverkaiðnaði á Íslandi skapi tækifæri fyrir bæði löndin.

Minnist hann einnig að á Íslendingar hafi sótt sér menntun í Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn á Íslandi auk þess sem að mikið hafi verið um ferðalög milli landanna. Rubio segir Bandaríkjunum mjög annt um samband sitt við Ísland og það hafi styrkst með mikilli gestrisni í garð bandarískra ferðamanna á Íslandi. Segir Rubio að lokum:

„Bandaríkin hlakka til að halda áfram þessari árangursríku samvinnu í því skyni að stuðla að friði og velsæld í þessum heimshluta. Ég óska öllum Íslendingum friðsællar og ánægjulegrar þjóðhátíðar.“

 

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