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Réðst á konu fyrir utan Ríkið en finnst ekki

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 17. júní 2026 15:30

Ekki kemur fram fyrir utan hvaða verslun Vínbúðarinnar árásin var framin að öðru leyti en því að verslunin sé í Reykjavík.

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Ekki hefur tekist að hafa upp á manni sem hlaut dóm, í Héraðsdómi Reykjavíkur, í upphafi árs fyrir ýmis brot, þar á meðal að ráðast á konu fyrir utan eina af verslunum Vínbúðarinnar í Reykjavík, til að birta honum dóminn. Því er farin sú leið að birta manninum dóminn í Lögbirtingablaðinu.

Maðurinn var ákærður fyrir þrjú mismunandi þjófnaðarbrot. Fyrir að stela öryggismyndavél, matvörum í Bónus og Krónunni og einnig var hann ákærður fyrir tilraun til þjófnaðar í Reykjavíkur Apóteki en hann sleppti vörunum þegar starfsmaður reyndi að stöðva hann en maðurinn sló í hönd starfsmannsins, sem er kona, og greip í höfuð hennar.

Loks var maðurinn ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa kýlt konu í hnakkann en árásina framdi maðurinn fyrir utan eina af verslunum Vínbúðarinnar í Reykjavík í apríl 2024. Hlaut konan tognun á hálshrygg.

Krafði konan manninn um 1,5 milljón króna í miskabætur auk greiðslu sjúkrakostnaðar.

Maðurinn var upphaflega ákærður fyrir að ráðast á konuna inni í versluninni en ákæran var leiðrétt fyrir dómi og því breytt í að árásin hefði verið framin fyrir utan verslunina.

Síbrotamaður

Maðurinn játaði brot sín skýlaust. Hann á nokkurn sakaferil að baki. Hann hafði áður hlotið alls átta dóma fyrir meðal annars auðgunarbrot, líkamsárás, brot gegn valdstjórninni, nytjastuld, umferðarlagabrot og brot gegn lögum um ávana og fíkniefni. Maðurinn hlaut síðast dóm árið 2023 fyrir ýmis brot þar á meðal blygðunarsemisbrot, líkamsárás, hótun, þjófnað, nytjastuld og brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni. Í síðasttalda skiptið var maðurinn dæmdur í átta mánaða fangelsi.

Við ákvörðun refsingar í þetta sinn var litið meðal annars til þess að maðurinn játaði brot sín og á langa sögu um vímuefnaneyslu og geðræn vandamál samhliða því.

Við hæfi þótti að dæma manninn í þriggja mánaða fangelsi. Konunni sem hann réðst á voru dæmdar 400.000 krónur í miskabætur, 37.675 krónur vegna útlagðs sjúkrakostnaðar og 267.840 krónur í málskostnað. Maðurinn þarf því að greiða konunni um 700.000 krónur auk vaxta og dráttarvaxta af miskabótunum.

 

 

 

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