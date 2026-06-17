Ósóttar pantanir og kjánalegar fyrirspurnir ergja Egil rabarbarasala – „Fólk verður bara að lesa auglýsingarnar“

Egill Þorfinnson ræktar rabarbara í tonnavís á fjölskyldujörð austur í Tungum, keyrir með hann til Reykjavíkur og selur frá heimili sínu í Grafarvogi. Viðskiptin fara að mestu fram í gegnum Facebook-síðuna „Rabbabari til sölu“ en sá galli er á þeim samskiptum, fyrir Egil, að stór hluti þeirra sem panta hjá honum rabarbara sækja hann ekki. Í augnablikinu situr hann uppi með 80 kg af ósóttum rabarbara og í fyrra þurfti hann að henda um 400 kg af ósóttri vöru.
„Orðið afpöntun virðist horfið úr orðaforða Íslendinga,“ segir Egill og bætir við að aðeins um tíu prósent þeirra sem hætta við hafi fyrir því að afpanta.
Egill segir að íslenskur rabarbari finnist vart í verslunum hér á landi því þær séu ekki tilbúnar að greiða fyrir hann einu sinni kostnaðarverð. „Og mestöll rabarbarasulta sem þú ert búinn að borða um ævina með jólasteikinni og ert að kaupa úti í búð undir merkjum íslenskra framleiðenda, þetta er meira og minna unnið úr pólskum rabarbara.“
Minni vinna fer í að selja upptekinn, heilan rabarbara en sum fyrirtæki vilja fá hann hreinsaðan og niðurskorinn. Það útheimtir hins vegar mikla vinnu sem fyrirtækin eru ekki tilbúin að borga fyrir. Segir Egill því söluna vera mestu leyti til einstaklinga, t.d. fólks sem vill gera sína eigin rabarbarasultu.
Ósóttar pantanir eru stór galli við þessa starfsemi en annað sem pirrar Egil eru spurningar sem fylgja pöntunum og fyrirspurnum.
Á áðurnefndri Facebook-síðu, „Rabbabari til sölu“, kemur skýrt fram að kílóið af vörunni kostar 900 kr. og hún selst í tveggja kílóa pakkningum. Einnig fylgja upplýsingar um afhendingarstað og tíma. Egill tekur síðan skýrt fram að ekki sé hægt að fá afhentan rabarbara í Þorlákshöfn og hann getur ekki sent hann til Þingeyrar.
Þessi og fleiri skilaboð komast þó illa til skila.
„Það bíða mín stundum 20, 30, 40 fyrirspurnir. Hvað kostar hann? Hvert á að sækja hann? Hvenær á að sækja hann? Þetta eru dæmi um óþarfa spurningar og það fer orðið meiri tími í að sitja við tölvuna og svara svona óþarfa spurningum en fer í að taka upp rabarbarann. Ég svara ekki fyrirspurnum lengur. Fólk verður bara að lesa auglýsingarnar og skilja það sem í þeim stendur,“ segir Egill og það er farið að síga í hann.
Blaðamaður hefur orð á því að það sé gott framtak að bjóða upp á íslenskan rabarbara.
„Já og ég hef ekki fengið eina einustu kvörtun undan gæðunum. Það eru allir mjög ánægðir. En ég einbeiti mér bara að einstaklingum núna. Það er fullt af veitingastöðum og framleiðendum sem vilja kaupa hann en enginn er tilbúinn að borga fyrir hann.“
Þegar hann hefur tíma til rýkur hann austur í Tungur og tínir nokkur hundruð kíló af rabarbara. Varan rennur síðan út í gegnum Facebook-síðuna en sem fyrr segir er það leiður galli að margir sækja ekki pantanirnar sínar. Egill ætlar þó að halda streðinu áfram um sinn.
Nánari upplýsingar eru á Facebook-síðunni „Rabbabari til sölu“.