Orkureiturinn og Hopp í samstarf

Orkureiturinn og Hopp deilibílar hafa hafið samstarf sem miðar að því að efla grænar samgöngur og auka þægindi á svæðinu. Hopp bílar eru nú formlega velkomnir í bílakjallara Orkureitsins og notendur þeirra leggja þeim þar frítt. Þetta er í fyrsta sinn sem Hopp bílar fá aðgengi að bílastæðum byggingarreita í Reykjavík. Kemur þetta fram í tilkynningu.
„Þetta samstarf er mikilvæg viðbót við snjallar samgöngulausnir á Orkureitnum og ætti að stuðla að góðu framboði deilibíla í bílakjallaranum“, segir Þorsteinn Yngvi Bjarnason, fjármálastjóri Safír, byggingaraðila Orkureitsins.
„Markmiðið er að tryggja góða nýtingu bílanna og gera deilibílaþjónustuna aðgengilega og raunhæfa samgöngulausn sem hægt er að nota daglega. Stefnt er að því að Hopp bílar staldri ekki lengi við í stæðum heldur séu til taks í góðri róteringu fyrir notendur Hopp“, segir Camilla Rut Arnarsdóttir, markaðsstjóri Hopp Reykjavík.
Geymsla bifreiða notendum að kostnaðarlausu
Hopp bílunum er lagt í næsta lausa bílastæði í bílakjallaranum, þar sem þeir bíða næsta notanda. Notendur bera engan kostnað af því að leggja bílnum á svæðinu, umfram almenn notkunargjöld á Hopp bílnum sjálfum. Greitt er eingöngu fyrir notkun bílsins, eða ferðina.
Þetta nýja samstarf fjölgar valkostum í samgöngum á Orkureitnum. Með þessari lausn bjóðast íbúum og starfsmönnum í nærliggjandi húsum aukin þægindi til að njóta nútímalegrar bílanotkunar án eigin bíls, eða fyrir þá sem gætu þurft aukabíl við og við.
Um Orkureitinn: Orkureiturinn er nýtt hverfi sem rís við Laugardalinn en þar verða 436 fjölbreyttar íbúðir sem henta einstaklingum og fjölskyldum af ýmsum stærðum. Húsin verða reist í fjórum áföngum, hús A og D eru þegar í sölu en tveir aðrir áfangar munu bætast við á næstu árum.
Um Hopp: Hopp Deilibílar er bílaleiga í Reykjavík sem leigir bíla gegn mínútugjaldi og hefur notið vaxandi vinsælda meðal Reykvíkinga undanfarin misseri.