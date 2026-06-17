Nýr aðgerðaþjarki afhentur á Landspítala

Landspítali hefur fest kaup á nýjum aðgerðaþjaka sem verður nýttur til fjölbreyttra aðgerða á sjúkrahúsinu. Landspítali stóð fyrir móttöku í Hringsal á dögunum til að þakka styrktaraðilum sem lögðu hönd á plóginn og gerðu spítalanum kleift að kaupa aðgerðarþjarkann. Nýi aðgerðaþjarkinn verður nýttur í aðgerðir á kvenlíffærum, kviðarholi og þvagvegum svo dæmi séu tekin. Fastus Heilsa sá um innflutning á aðgerðarþjarkanum til landsins.
„Þetta er gríðarlega mikilvægt tæki og stökkbreyting fyrir okkur að geta haldið áfram á þeirri vegferð sem við erum á. Við höfum verið með einn þjarka sem hefur verið í fullri notkun síðustu ár en til þess að geta tekið næsta skref og útvíkkað starfsemina þurftum við á öðru slíku tæki til að halda til að framkvæma fleiri aðgerðir, fleiri sérgreinar og koma hreinlega öllum okkar sjúklingum að. Þetta tæki mun nýtast mjög vel fyrir karla og konur og fólk á öllum aldri allt frá ungabörnum til eldra fólks,“ segir Rafn Hilmarsson, yfirlæknir í þvagfæraskurðlækningum á Landspítalanum.
„Þessi nýi aðgerðaþjarki er byltingakenndur fyrir okkur og nú getum við gert mun fleiri aðgerðir en áður. Þetta nýja tæki er mun tæknivæddara og býður meðal annars upp á þrívíddarsýn og það er mun betri stjórn á myndavélinni. Síðan er hreyfigetan mun meiri en áður og hægt að komast yfir líffæri og framhjá þeim. Ef það eru til dæmis stór æxli er hægt að komast á bak við þau án þess að eiga á hættu að rjúfa þau. Þetta er byltingakennt tæki í alla staði og kemur til með að skipta mjög miklu máli fyrir okkur,“ segir Jórunn Atladóttir, sérfræðingur í kviðarholsskurðlækningum.