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Nágrannaerjur í miðborginni – Borgin ber við brunahættu

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 17. júní 2026 18:00

Miðborg Reykjavíkur. Myndin er úr safni.

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Eigandi tveggja íbúða í fjölbýlishúsi í miðborg Reykjavíkur hefur kært þá ákvörðun byggingarfulltrúa borgarinnar að hann skuli fjarlægja viðbyggingu sem hann hafði reist á baklóð hússins. Sagði eigandinn mannvirkið hafa verið reist vegna svala sem hefðu verið byggðar í leyfisleysi af nágranna hans en borgin segir viðbygginguna skapa brunahættu.

Maðurinn á raunar aðra íbúðina en fyrirtæki í hans eigu er skráður eigandi hinnar íbúðarinnar.

Maðurinn hefur lagt fram kæru vegna málsins til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

Tilkynnti bygginarfulltrúi eigandanum í upphafi árs að borist hefði ábending vegna framkvæmda hans við húsið. Samkvæmt ábendingunni væri búið að byggja yfir sólpall fyrir aftan húsið með grind og báruplasti, en ekki hefði verið sótt um leyfi fyrir framkvæmdunum. Var eigandanum gert að leggja fram skriflegar skýringar vegna málsins, en að öðrum kosti yrði tekin ákvörðun um framhaldið.

Eigandinn svaraði byggingarfulltrúa og sagðist hafa komið upp plastþaki yfir sérafnotareit í porti á jarðhæð til verndar fyrir stöðugri ásýnd risastórra, ólöglegra og hættulegra svala sem byggðar hefðu verið rétt fyrir ofan dyr hans á suðurhlið byggingarinnar. Þá tjáði eigandinn sig einnig um eldri mál sem hefðu komið til afgreiðslu byggingarfulltrúa og vörðuðu svalir og eignaskiptayfirlýsingu fyrir húsið.

Hætta

Í svari byggingarfulltrúa í mars kom fram að þessar skýringar væru ekki fullnægjandi. Við­byggingin gæti falið í sér sambrunahættu. Var eigandanum því tilkynnt að til stæði að veita honum 30 daga frest til að fjarlægja viðbygginguna, en yrði ekki brugðist við væri áformað að leggja á dagsektir að fjárhæð 25.000 krónur fyrir hvern þann dag sem kynni að dragast að ljúka verkinu. Óskaði eigandinn eftir því að beðið yrði með málið þar til niðurstaða í tilteknu dómsmáli lægi fyrir svo og vegna veikinda hans.

Í lok apríl sendi byggingarfulltrúi eigandanum bréf þar sem honum var tilkynnt að viðbyggingin væri óleyfisframkvæmd sem bæri að fjarlægja, m.a. vegna sambrunahættu. Teldi byggingarfulltrúi ekki forsvaranlegt að bíða eftir niðurstöðu dóm­stóls eða fresta málinu vegna persónulegra haga eigandans þar sem öryggis- og heilbrigðis­hagsmunum væri raskað með framkvæmdinni. Var eigandanum veittur 30 daga frestur til að fjarlægja viðbygginguna og tilkynna verklok til deildar afnota og eftirlits, en yrði hann ekki við þeirri kröfu yrðu lagðar á dagsektir að fjárhæð 25.000 krónur fyrir hvern dag sem kynni að dragast að verða við kröfunni.

Lagði eigandinn þá fram kæru og krafðist um leið að réttaráhrifum ákvörðunar byggingarfulltrúa yrði frestað á meðan úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála er með kæruna til meðferðar. Það er að segja að hann þurfi ekki að fjarlægja viðbygginguna á meðan úrskurður um kæruna liggur ekki fyrir. Nefndin varð hins vegar ekki við því og vísaði þar ekki síst til brunahættunnar af viðbyggingunni.

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