fbpx
Miðvikudagur 17.júní 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Hátíðarræða Höllu: Þjóðhátíðardagurinn kjörið tilefni til ígrundunar

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 17. júní 2026 13:23

Halla Tómasdóttir forseti Íslands.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Halla Tómasdóttir forseti Íslands flutti hátíðarræðu á hátíðarstund lýðveldisins á Austurvelli í dag. Hefð hefur verið fyrir því að forsætisráðherra flytji ræðuna, en í fyrra bauð Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Höllu að flytja ræðuna og sama var í ár.

Halla fór yfir mörg málefni í ræðu sinni og hóf hana á því að Ísland væri heimahöfn þjóðarinnar og í dag fögnuðum við saman sem þjóð, þakka bæri fyrir framfaraskref og huga að framtíðinni.

Halla sagði styrkleika Íslendinga skipta máli á tímum hraðra umbreytinga, átaka, umbreytinga og óvissu.

„Þjóðin er vel menntuð, við njótum endurnýjanlegra orkugjafa og í hafinu í kringum landið eru fengsæl fiskimið. Metnaður, sköpunarkraftur og samheldni landsmanna hafa lagt grunn að velferðarsamfélagi í fremstu röð. Við búum yfir ýmsum styrkleikum sem skipta máli, ekki síst á tímum hraðra umbreytinga, átaka og óvissu. Íslenskt samfélag byggir á trausti, jafnrétti, öflugum innviðum og djúpri tengingu okkar við landið sjálft og við hvert annað. Þeir eru ávöxtur samtals, samvinnu og sameiginlegrar ábyrgðartilfinningar. Þeir byggja á þeirri trú að þótt við séum ekki alltaf sammála þá eigum við samleið.“

Í dag þegar þjóðin fagnar sjálfstæði sínu segir Halla kjörið að ígrunda hver við erum, hvað sameinar okkur og hvert við viljum stefna.

„Í dag fögnum við sjálfstæði okkar, þeim áfanga sem markaði þáttaskil í sögu íslensku þjóðarinnar árið 1944 og lagði grunn að þeirri velsæld og virðingu sem við njótum í dag. En þjóðhátíðardagurinn er ekki aðeins tilefni til hátíðarhalda. Hann er líka kjörin stund ígrundunar, hugleiðinga um hver við erum, hvað sameinar okkur og hvert við viljum stefna. Sjálfstæði er nefnilega ekki aðeins réttur til að ráða eigin málum. Því fylgir líka ábyrgð, ábyrgð á því hvernig við komum fram hvert við annað, hvernig við tökum ákvarðanir og hvers konar veganesti við skiljum eftir fyrir komandi kynslóðir.“

Halla segir flutning Fjallabræðra á laginu Heimahöfn á undan nýársræðu hennar hafa hreyft við henni og fengið hana til að velta fyrir sér á hvaða hátt Ísland er heimahöfn í fleiri en einum skilningi. Halla segir að fram undan séu mikilvægar ákvarðanir um framtíð Íslands og samskipti við aðrar þjóðir.

„Fram undan eru mikilvægar ákvarðanir um framtíð Íslands og samskipti okkar við aðrar þjóðir. Skoðanir eru skiptar. Það er eðlilegt. Skoðanaskipti eru kjarni lýðræðisins. En lýðræði byggir ekki aðeins á skoðanafrelsi á rétti okkar til að vera ósammála. Það byggir ekki síður á hæfni okkar til að hlusta, skilja sjónarmið annarra og leita sameiginlegra lausna. Farsæld samfélagsins veltur á því að við lítum á hvert annað sem samferðafólk fremur en andstæðinga. Við höfum byggt upp samfélag þar sem skoðanaskipti eru eðlilegur og mikilvægur þáttur þjóðlífsins, en líka samfélag þar sem við finnum til sameiginlegrar ábyrgðar hvert á öðru. Í fáum löndum gegna almannaheillasamtök og sjálfboðaliðar jafn stóru og mikilvægu hlutverki og hér. Þetta er dýrmæt arfleifð en ekki sjálfsögð. Við þurfum að rækta hana áfram.“

Í ár eru 40 ár liðin frá leiðtogafundi Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev í Höfða og segir Halla fundinn vera öllum áminning um áhrifamátt samtalsins og hann eigi sérstaklega brýnt erindi við Íslendinga hér og nú.

„Hann vekur vonir um að jafnvel á tímum djúpstæðs ágreinings sé hægt að brúa bil, sætta ólík sjónarmið og leita sameiginlegra lausna. Hann minnir okkur einnig á að friður er aldrei sjálfgefinn. Friður er afrakstur vilja, hugrekkis og trúar á gildi þess að halda samtalinu lifandi. Þessi lærdómur má ekki gleymast. Ég held raunar að hann eigi sérstaklega brýnt erindi við okkur Íslendinga hér og nú.“

Segir Halla mikilvægt að þjóðin spyrji hvernig hún geti styrkt sína heimahöfn, hlúð að velferð þjóðarinnar og skapað tækifæri fyrir unga fólkið til að dafna og trúa á framtíðina.

„Þetta eru ekki spurningar sem þröngur hópur, einn stjórnmálaflokkur eða ein kynslóð getur svarað. Þetta eru spurningar sem kalla á víðtækt samtal þjóðarinnar.“

Halla lauk ræðu sinni á því að sjálfstæði þjóðar er lifandi verkefni sem við berum öll sameiginlega ábyrgð á.

„Látum daginn í dag minna okkur á það sem sameinar okkur. Látum hann minna okkur á að Ísland varð sjálfstætt ríki vegna þess að fyrri kynslóðir höfðu trú á sameiginlegri framtíð landsmanna og hugrekki til að láta drauma sína rætast. Nú er komið að okkur að rækta sömu eiginleika; að standa vörð um landið, tunguna og menninguna sem okkur hefur verið trúað fyrir, að halda áfram að móta samfélag þar sem fólk getur verið ósammála án þess að verða óvinir, þar sem fjölbreytileiki er styrkur og þar sem traust, friður og samkennd vísa veginn. Þannig varðveitum við það besta sem Ísland hefur upp á að bjóða og styrkjum okkar heimahöfn. Gleðilegan þjóðhátíðardag.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 6 mínútum
Hátíðarræða Höllu: Þjóðhátíðardagurinn kjörið tilefni til ígrundunar
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Réðst á konu fyrir utan Ríkið en finnst ekki
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Nýr aðgerðaþjarki afhentur á Landspítala
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Orkureiturinn og Hopp í samstarf
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Stærðin virðist skipta máli þegar kemur að launum bæjarstjóra
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Rubio sendir Íslendingum hamingjuóskir – Segir Bandaríkin ætla að halda varnarsamninginn í heiðri
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Uppnám varð í Laugarneshverfi – „Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ósóttar pantanir og kjánalegar fyrirspurnir ergja Egil rabarbarasala – „Fólk verður bara að lesa auglýsingarnar“

Mest lesið

Uppnám varð í Laugarneshverfi – „Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“
Sló í gegn fyrir að nota óhefðbundnar en löglegar leiðir til að losna við hústökufólk
Hafrún María tók út sílikonið og hætti í bótoxinu: „Ég kafnaði“
Hafa miklar áhyggjur af því að ríkisstjórn Íslands hafi reitt Trump til reiði – „Hann ber bara virðingu fyrir peningum og völdum“
Atli Fannar biðst afsökunar á ummælum sínum: „Ég brást móður minni, eiginkonu og ekki síst dóttur“

Nýlegt

Hversu vel þekkirðu söguna á bak við þjóðhátíðardag Íslands og sjálfstæðisbaráttuna?
Könnun: Ætlar þú að taka þátt í eða vera viðstaddur/viðstödd hátíðahöld á 17. júní?
Grunsamlegar mannaferðir við hús Hafþórs Júlíusar: „Af öllum húsunum í Garðabæ“
Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
Rubio sendir Íslendingum hamingjuóskir – Segir Bandaríkin ætla að halda varnarsamninginn í heiðri
Rashford áfram hjá Manchester United eftir allt saman?
Könnun: Ætlar þú að taka þátt í eða vera viðstaddur/viðstödd hátíðahöld á 17. júní?
Uppnám varð í Laugarneshverfi – „Er ekki hægt að gera eitthvað í þessu?“
Ósóttar pantanir og kjánalegar fyrirspurnir ergja Egil rabarbarasala – „Fólk verður bara að lesa auglýsingarnar“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Hnífaburður og líkamsárás í miðborginni
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Veikur ökumaður ók golfbíl á grindverk

Veikur ökumaður ók golfbíl á grindverk
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hafa miklar áhyggjur af því að ríkisstjórn Íslands hafi reitt Trump til reiði – „Hann ber bara virðingu fyrir peningum og völdum“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Skora á Sjúkratryggingar í máli Jóns Atla – Sækist eftir krabbameinsmeðferð í Svíþjóð
Fréttir
Í gær

Stór spurningamerki sett við nýju Þjóðarhöllina: „Og hvar koma bílastæði?“

Stór spurningamerki sett við nýju Þjóðarhöllina: „Og hvar koma bílastæði?“
Fréttir
Í gær

Helgi vill leggja niður mannréttindaráð Reykjavíkur

Helgi vill leggja niður mannréttindaráð Reykjavíkur
Fréttir
Í gær
Símafrí í grunnskólum Reykjavíkurborgar frá og með haustinu
Fréttir
Í gær

Þetta fær nýr bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í laun – Lægri akstursgreiðslur en í Kópavogi og Mosfellsbæ

Þetta fær nýr bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar í laun – Lægri akstursgreiðslur en í Kópavogi og Mosfellsbæ
Fréttir
Í gær
Hótaði að brjóta fæturna á börnunum hennar
Fréttir
Í gær
Ríkið áfrýjar plastbarkadómnum
Fréttir
Í gær

Sigmar gekk á Daða Má með laun þingmanna annarra landa: „Ekki þannig að menn séu hlekkjaðir við skrifborðið sitt“

Sigmar gekk á Daða Má með laun þingmanna annarra landa: „Ekki þannig að menn séu hlekkjaðir við skrifborðið sitt“
Fréttir
Í gær

Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“

Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
Fréttir
Í gær
Fyrirtækjaskrá Skattsins úrskurðar aðalfund Vorstjörnunnar ólöglegan – „Erum nú umboðslaus“
Fréttir
Í gær
Kolfinna ósátt og spyr hvers vegna Guðni hafi ekki minnst á föður hennar
Fréttir
Í gær

Hannes bauð strákum í Disneyland og hjólar í flugmenn: „Nú eru drengirnir tveir strandaglópar í París – Hvar er samgönguráðherrann?“

Hannes bauð strákum í Disneyland og hjólar í flugmenn: „Nú eru drengirnir tveir strandaglópar í París – Hvar er samgönguráðherrann?“
Fréttir
Í gær
Gera alvarlegar athugasemdir í umsögnum um fyrirhugað símabann – „Höfum enga þörf fyrir þessi afskipti ráðuneytisins“
Fréttir
Í gær
Sauð upp úr á Ránni – Miðaldra kona réðst á kynsystur sína
Fréttir
Í gær
„Þá drep ég þig og þennan hund“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Jón Pétur fékk þingmenn til að svara óvenjulegri könnun – „Mig langar bara að fólk fái gott í hjartað“

Jón Pétur fékk þingmenn til að svara óvenjulegri könnun – „Mig langar bara að fólk fái gott í hjartað“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Marinó: „Hvergi í nágrannalöndum okkar kæmust olíufélög upp með slíka hegðun“

Marinó: „Hvergi í nágrannalöndum okkar kæmust olíufélög upp með slíka hegðun“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Segir ofbeldi gegn öldruðum enn vanmetið: „Oftast eru gerendur nánir ættingjar, vinir eða vandamenn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Svona mun Þjóðarhöllin líta út

Svona mun Þjóðarhöllin líta út
Fréttir
Fyrir 2 dögum
21 árs kona hrapaði til bana í teygjustökki eftir skelfileg mistök
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Þrír í haldi eftir stunguárás og einn á sjúkrahúsi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hjörvar var næstum keyrður niður fyrir utan Bónus – „Er lögreglan hætt að skipta sér af svona löguðu?“

Hjörvar var næstum keyrður niður fyrir utan Bónus – „Er lögreglan hætt að skipta sér af svona löguðu?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ólafur Helgi með ákall til landsmanna: „Ísland þarf byltingu, ef svo má að orði komast. Það er að renna upp sá tími að hennar sé þörf“

Ólafur Helgi með ákall til landsmanna: „Ísland þarf byltingu, ef svo má að orði komast. Það er að renna upp sá tími að hennar sé þörf“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Býður fram aðstoð sína við að beina fé frá velferðarkerfinu í herinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sonur Mette-Marit dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir nauðganir