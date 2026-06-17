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Gleðilega þjóðhátíð! – Svona eru hátíðahöldin í Reykjavík í dag

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 17. júní 2026 10:00

Skátarnir leiða skrúðgöngu í Hólavallakirkjugarð á 17. júní 2025.

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Á þjóðhátíðardaginn 17. júní verður boðið upp á fjölbreytta og veglega dagskrá. Skemmtidagskrá verður í Hljómskálagarði og á Klambratúni og ætti engum að leiðast þar sem boðið verður upp á dansveislu, sirkus, matarvagna, fornbílasýningu og tónlist.

Morgundagskrá á Austurvelli 

Hátíðarathöfn á vegum Alþingis og forsætisráðuneytisins hefst á Austurvelli kl. 11:00 en henni verður sjónvarpað og útvarpað á RÚV. Forsætisráðherra Íslands, Kristrún Frostadóttir, leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns Sigurðssonar og forseti Íslands, frú Halla Tómasdóttir, flytur hátíðarræðu.

Fjallkonan flytur ávarp en ávallt hvílir leynd yfir því hver hún er þar til á hátíðarathöfninni. Að lokinni athöfn fer skrúðganga frá Austurvelli í kirkjugarðinn við Suðurgötu þar sem Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, leggur blómsveig frá Reykvíkingum á leiði Jóns Sigurðssonar forseta og Ingibjargar Einarsdóttur konu hans. Lúðrasveit verkalýðsins leikur við athöfnina.

Blómsveigur við styttu Jóns Sigurðssonar á Austurvelli.

Skrúðganga  

Klukkan 13:00 leiða skátar glæsilega skrúðgöngu frá Hallgrímskirkju að hátíðarsvæðinu í Hljómskálagarði. Í skrúðgöngunni kennir ýmissa grasa og má búast við að furðuverur muni láta sjá sig í göngunni, sirkuslistafólk leikur listir sínar og Lúðrasveit Reykjavíkur leikur undir.

Hljómskálagarður 

Um leið og skrúðgangan kemur á hátíðarsvæðið um klukkan 13:45 hefst skemmtidagskráin í Hljómskálagarðinum. Hátíðarsvæðið verður stútfullt af fjölbreyttri skemmtun fyrir alla fjölskylduna.

Skátarnir bjóða upp á hoppukastala, leiktæki og skátaþrautabraut víðs vegar um garðinn. Krúseraklúbburinn, Húlladúllan, Dans Afrika, skylmingar og matarvagnar verða á sínum stað. Hringleikur verður með sirkusatriði og Listhópar Hins Hússins leika listir sínar. Á stóra sviðinu verður Leikhópurinn Lotta, Dansskóli Birnu Björns, Dansstúdío World Class, Danslistaskóli JSB og Dans Brynju Péturs verða með danssýningar. Páll Óskar kemur og syngur af sinni alkunnu snilld, Amabadama og Tónhylur stíga á svið og VÆB sjá svo um að ljúka dagskránni með dúndrandi tónlist.

Klambratún 

Skemmtidagskráin á Klambratúni hefst klukkan 13:00. Dans Brynju Péturs verður með danssýningu, Besti vinur minn Súpermann kemur á svæðið, plötusnúðar sjá um tónlistina og matarvagnar verða á staðnum fyrir svanga þjóðhátíðargesti.

Það er ókeypis aðgangur á alla dagskrárliði og í tæki og engum ætti að leiðast.

Í Ráðhúsi Reykjavíkur verður Harmonikufélag Reykjavíkur með alvöru harmonikuball og þar verður dansað frá klukkan 15:00 til klukkan 16:30. Ókeypis verður inn og nóg af sætum fyrir áheyrendur og gólfpláss fyrir dansara.

Aðgengi og lokanir

Á þjóðhátíðardaginn verður götum lokað í miðborginni vegna hátíðarhaldanna. Upplýsingar um aðgengi og kort yfir lokanir.

Þjóðbúningar, þjóðdansar og fornbílar á Árbæjarsafni

Á Árbæjarsafni verður boðið upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá þar sem þjóðbúningar, þjóðdansar, fjallkonan, fornbílar og harmonikuleikur. Veitingasala verður í Dillonshúsi og gömlu góðu sleikjóarnir verð á sínum stað í Krambúðinni.

Gestir eru hvattir til að fjölmenna og taka þátt í hátíðahöldunum.

Gleðilega hátíð!

Dagskrá 17. júní í Reykjavík

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